Optimizar Los Guindos

El traslado de Germán Gabriel desde Los Guindos al Carpena para ser entrenador ayudante de Luis Casimiro propiciará que haya un cambio en la dirección técnica de la cantera del Unicaja, en la que Ramón García permanece como coordinador. Como ya se publicó hace un par de semanas, las opciones de Antonio Herrera y Jesús Lázaro eran las principales que manejaba el club para hacerse cargo de una faceta importante en la formación de los jugadores.

Ha habido cambios en este segmento en las últimas temporadas. De Paco Aurioles se pasó a Germán Gabriel, ahora los dos coincidirán en el cuerpo técnico del primer equipo, y habrá un tercer encargado en tres años. Es a finales de agosto y principios de septiembre cuando empieza el trabajo en pista de los equipos de cantera. Los técnicos también están casi todos perfilados, en categoría masculina y femenina.

El Unicaja y Antonio Herrera ya han llegado a un acuerdo para el regreso del técnico sevillano a la estructura del club. Estuvo cinco temporadas como ayudante de Joan Plaza en el primer equipo y también se encargó en sus primeros años de organizar el trabajo de tecnificación de postemporada con los jóvenes de la cantera. La temporada pasada estuvo en el Araberri de LEB Oro como primer entrenador, aunque fue destituido a mitad de temporada. Herrera tiene experiencia en el trabajo con jóvenes jugadores, ya estuvo también en esa faceta en el Real Madrid.

La creación de la sección femenina ha aumentado el volumen de trabajo

La cantera ha duplicado su trabajo su trabajo en los últimos años con la creación de la sección femenina, que tiene sus códigos particular. Paralelamente se ha puesto en marcha el Área de Salud y Rendimiento, encaminada a optimizar el trabajo y a prevenir lesiones y dirigida por Mario Bárbara, fisioterapeuta del club. Por ello, se valora separar el cargo de director técnico y el del entrenador del equipo EBA (el junior más algunos de los jugadores que acaban).

Y ahí entra la figura de Jesús Lázaro, hombre de la casa y ex jugador del primer equipo, buen conocedor de la cantera cajista y que estos días dirige a la selección española sub 17 en una concentración en Torrejón de Ardoz en la que también trabaja la sub 16. Entre las dos, cinco jugadores (Pablo Tamba, Pablo León, Javi Rodríguez, Jeffry Godspower y Pablo Sánchez) que la próxima temporada estarán en el equipo junior. Ya fue campeón de España junior con el Unicaja en 2009, con Pepe Pozas, Augusto Lima y Tuty Sabonis en sus filas. La próxima semana se conocerá cómo queda compuesto el organigrama.