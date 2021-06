Waczynski, desde Polonia: "Tengo contrato con el Unicaja, estoy esperando"

Adam Waczynski trabaja con la selección de Polonia de cara al Preolímpico de Kaunas (Lituania), en el que su selección luchará junto a otras cinco por una plaza en los Juegos de Tokio. El torneo se celebrará del 29 de junio al 4 de julio. La Eslovenia de Doncic y Angola son las rivales en la primera fase, de la cual avanzan dos a semifinales. Por el otro lado van la Lituania de Domas Sabonis, Venezuela y Corea del Sur. Después, semifinales y final por la plaza olímpica.

Desde Gliwice, donde está concentrado con su selección y ha jugado ya amistosos (derrotó a México por 80-75 y perdió ante Rusia por 63-78, con otros en perspectiva con Túnez, Letonia y Brasil antes del torneo), Waczynski hablaba en Sport.pl sobre la situación contractual que tiene en Málaga. "Tengo un contrato con Unicaja y estoy esperando hasta el 30 de junio para que me informen si el club utilizará la opción de extensión o no. No es la primera vez que escucho algo de los medios. A menudo son pensamientos u opiniones, información no real y confirmada. Tres de mis compañeros de Málaga [Thompson, Mekel y Thomas] se separaron oficialmente del club. No tengo esa información hasta ahora. En cuanto a temas del club, estoy esperando pacientemente el desarrollo de los acontecimientos. Aquí, en Gliwice, quiero centrarme sólo en la selección nacional y quiero luchar por los Juegos Olímpicos de Tokio", decía el alero polaco, de 32 años y que ha jugado su quinta temporada en Málaga.

El club no le ha comunicado oficialmente a Waczynski su decisión, tiene hasta el 30 de junio para cortar el año extra que se recoge en el contrato firmado el verano anterior. Está en torno a los 40.000 euros esa rescición. Sólo una salida de Bouteille en este periodo le daría alguna opción de seguir al polaco. El francés tiene el sueldo más alto firmado para la temporada próxima, considerado excesivo en la nueva realidad del club, y se le comunicó a Misko Raznatovic, su agente, que tenía libertad para firmar por otra entidad. Su temporada la hace tener difícil salida en el mercado, sobre todo con sus condiciones contractuales. Aunque su calidad es innegable y, en un contexto favorable, su rendimiento se puede multiplicar.

"Doncic es un gran jugador que ya es una estrella del baloncesto mundial. Querrá llevar a su equipo a los Juegos Olímpicos, pero a nosotros no debería importarnos. Tenemos que enfocarnos, como siempre, en mostrar nuestra mejor versión de equipo. Así es como tendremos que jugar en Kaunas tanto contra los favoritos de Eslovenia y Lituania, pero también contra Angola", explicaba Waczynski, que celebraba que hubiera público en Kaunas: "Sabemos cómo son los aficionados lituanos, muy animados. Seguramente será un impulso de energía y motivación para los lituanos, especialmente en la época posterior al Covid. Debemos estar preparados para que animen contra nosotros. Pero antes debemos ganar a Angola y Eslovenia. Estoy muy contento de que la afición esté de vuelta, no tenemos que acostumbrarnos a ellos, porque jugar delante de la afición es algo natural para todos nosotros. En esta temporada de clubes, sólo en la Eurocup hubo aficionados en algunos partidos en Málaga. Un mínimo, porque en la sala de 11.000 había un límite de 250 personas. Fue una temporada realmente extraña".