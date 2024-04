El malagueño Zaccharie Risacher se presenta al draft de la NBA

El malagueño Zaccharie Risacher se ha declarado elegible para el próximo draft de la NBA, en el que aparece entre los principales candidatos a ser número uno. Su temporada en el Bourg, con el que llegó a la final de la Eurocup y ha sido elegido mejor joven de la competición, ha hecho al hijo de Stéphane, ex jugador del Unicaja, dar ese paso. Su año natural para salir en el draft era 2027, con 22 años. Adelanta tres temporadas el proceso.

"Siempre ha sido mi sueño llegar a la mejor liga del mundo. He estado trabajando para esto desde que era un niño. JL Bourg me ha dado una oportunidad increíble de mostrar lo que puedo hacer. Ha sido el lugar perfecto para comenzar mi joven carrera. Estoy realmente agradecido de tener la oportunidad de jugar para esta organización", decía en ESPN. El Bourg cupa el tercer lugar en Pro A y llegó a la final de la EuroCup. Está promediando 10,4 puntos y 3,4 rebotes en 23 minutos por partido, lanzando un 39% de triples. "Estoy orgulloso de ser parte de este viaje con mis compañeros de equipo y de lo que logramos en la EuroCup. Definitivamente queremos hacer algo especial el resto de la temporada. Ha sido una temporada larga y un proceso largo con muchos altibajos", señalaba el alero francés, bronce mundial sub 17 (en Málaga) y plata mundial sub 19 en los dos últimos veranos.

Desde agosto, Risacher ha jugado más de 60 partidos en varias competiciones, más que cualquier otro jugador en esta generación del draft, y posiblemente todavía le queden dos meses más cuando los playoffs franceses comiencen a mediados de mayo.

"Hay muchas cosas que puedo aportar a un equipo de la NBA", dijo Risacher. "Primero que nada, mi punto fuerte número uno es mi tiro. Luego, después de eso, mi habilidad defensiva. Y por último, mi habilidad para hacer lo que se me pide, usando mi versatilidad: puedo rebotear, manejar el balón si es necesario, machacar por encima del aro, pasar el balón. Lo que me pidas, lo haré y lo haré bien".

Con Kevin Durant y Stephen Curry como referentes, apuntaba que "mi objetivo al comienzo de la temporada era ser seleccionado lo más alto posible, como cualquier competidor. Pero no me enojaré ni me decepcionaré si no soy el número 1 o el número 2. Quiero ser el mejor, pero también quiero lograr mis sueños. Sé que el draft de la NBA no es el final, es solo el comienzo. Por eso presto menos atención a ser la elección más alta".

El draft de la NBA se llevará a cabo en Nueva York los días 26 y 27 de junio. La primera ronda se llevará a cabo en el Barclays Center de Brooklyn, seguida de la segunda ronda al día siguiente en el estudio de ESPN en Manhattan.