Zaccharie Risacher, el malagueño que apunta a número 1 del Draft 2024

"El alero Stéphane Risacher ha sido baja en el último entrenamiento. Su mujer, Sandrine, ha dado a luz, en la malagueña Clínica Gálvez, a un niño que ha pesado 4.100 kilos, ha medido 54 centímetros y se va a llamar Zaccharie". Era la comunicación del club para informar de que el histórico alero del Unicaja había sido padre hace el 8 de abril de 2005.

Stéphane fue miembro de legendario equipo que ganó Copa y Liga. De hecho, Zaccharie nació mes y medio después del título en Zaragoza. Risacher jugó 233 partidos con la camiseta del Unicaja, con 7.5 puntos y 2.3 rebotes de media. Un finísimo alero zurdo con una calidad tremenda. De hecho, así era conceptuado en el equipo, como un hombre de talento máximo en la mejor plantilla de la historia del club. Subcampeón olímpico con Francia en Sidney, llegó de la mano de Maljkovic para jugar la Euroliga tras varias temporadas en el Olympiacos y estuvo cuatro temporadas en Málaga. Con 34 años, el club decidió no renovarle dentro del proceso de renovación tras el título de Liga.

Casi 19 años después, el apellido Risacher vuelve a latir con fuerza. A nivel global. El pequeño Zaccharie Risacher, ahora con 18 años, es, según las últimas predicciones de ESPN, medio prestigioso y fidedigno, el máximo favorito para ser número 1 del Draft 2024, que celebrará el 26 y 27 de junio. Ya estar en esa posición a pocos meses, asegura a Risacher estar muy arriba en Primera Ronda. El nombre de Zaccharie empezaba a moverse en el Mundial sub 17 que se jugó en Málaga, en casa; ya antes incluso había tenido minutos de Euroliga con Asvel y se empezaba a visualizar un potencial de elegido, que ha podido corroborarse dos años después. Ahora milita en el Bourg, cedido por el club de Euroliga, y donde está dando pasos importantes, parecido al desarrollo de Victor Wembanyama, que en su día dejó el Asvel para ir a Metropolitans, el poder jugar minutos, adquirir rodaje en una competición respetable como es la Liga Francesa, con muchos equipos disputando competiciones europeas, y ya dar el salto a NBA.

10.1 puntos y 3.4 rebotes en LNB, números que mejora en la Eurocup (13.1 puntos y 3.6 rebotes), miembro de una generación especial, subcampeona del Mundial sub 19, ante España en la final, con jugadores como Alex Sarr, a quien ESPN coloca en el número 2 en esta lista. Izan Almansa (25) y Juan Núñez (28) aparecen en primera ronda. El 6 es el serbio Nikola Topic, que esfumó el oro en el pasado Europeo sub 18; otro nombre que puede sonar en Málaga es Tidjane Salaun, que jugó frente al Unicaja con Cholet en BCL hace pocas semanas. El baloncesto francés parece salvaguardado para las próximas décadas. "Me gusta llegar antes que nadie y trabajar en mi juego porque es lo que haces al principio. Trabajar en mi juego, trabajar en el jugador que quieres convertirte. Todo está preparado para que se haga de la manera más agradable", explicaba Zaccharie Risacher hace unas semanas en un reportaje para SKWEEK. Prototipo del jugador que se estila en el baloncesto actual, un alero de 2.07 metros dotado de inteligencia, con recursos muy variados en ataque, está en un 56% en triples en Eurocup, rozando el 40% en LNB (liga francesa) y físicamente poderoso, lo que le permite dominar, todo ello aderezado con un buen conocimiento del juego. Jugará esta Ventana FIBA con Francia, todavía con 18 años (cumplirá 19 en abril). Una progresión estratosférica del malagueño, al menos por nacimiento.