Otra gran actuación de Sabonis en la victoria de Sacramento sobre los Nets

La temporada del excanterano de Unicaja Domantas Sabonis comienza a quedarse sin adjetivos positivos para describir el gran momento de forma por que atraviesa el pívot lituano de Torremolinos, quien después de haber sido elegido jugador de la Conferencia Oeste en la semana 21 de la NBA y sumar otro triple doble (14 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias) en la victoria a domicilio ante los Chikago Bulls (114-117). Esta última madrugada volvió a dejar una gran actuación frente a los Brooklyn Nets (101-96).

Sus 24 puntos, 21 rebotes, cinco asistencias y 4 tapones sirvieron para cosechar la victoria 42 del equipo californiano esta temporada, el cual por primera vez desde la temporada 2005/06 superó la cifra de 40 partidos ganados. Un dato que engrandece la temporada del equipo californiano, donde el gran culpable de esta es el malagueño de adopción. Además, en su sexta campaña en la NBA, Sabonis suma cuatro partidos esta temporada alcanzando los 20 puntos y 20 rebotes.

Esta última victoria permitió a los Kings dormir segundos en el Oeste tras superar a Memphis, quien se enfrentará a los Spurs esta madrugada. Eso sí, el balance de ocho victorias y dos derrotas de los californianos se impone al seis - cuatro del equipo de Tennessee. A día de hoy, el combinado que lidera Domas Sabonis cuenta con los mejores números de su conferencia en dicha faceta.

A continuación, se pueden observar algunas de sus mejores jugadas en este último partido ante los Nets:

