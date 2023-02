"Con Sabonis hubiéramos llegado a la Final Four, segurísimo"

En la charla organizada por el Unicaja para hablar de los cuatro títulos ganados por el club, Boza Maljkovic regaló momentos divertidos, pero se puso serio en algún momento para recordar que lamentaba mucho no haber tenido a sus órdenes a Arvydas Sabonis, que ya vivía en Málaga y que había decidido dejar la NBA. En los veranos de 2001 y 2002 fue una opción muy cercana que no se concretó. Y así lo contaba el serbio.

"Me duele en el corazón. Estuve dos noches en La Casa de los Navajas, en Torremolinos. Con mi mujer y su mujer. Hablé con Sabas, todo estaba hecho, no importaba nada el dinero. Cuando un hombre de su dimensión te pregunta que sólo pedía tres días porque se iba a la boda de su hermano... Le dije que tres meses si hacía falta. Pero entonces había otros consejeros en el club desde fuera y Sabas esperó y esperó...", relataba Boza Maljkovic.

"Cuando ganamos la Copa Korac volvimos con la gente a Málaga, había celebración y alegría. Yo pensaba 'si están tan contentos, si ganamos un día Euroliga...'. Mis planes eran ir más arriba. Yo sé qué significa para una ciudad ganar y ser el mejor de toda Europa. Estuve en siete Final Four y ganamos cuatro. Sé que significa eso. Siempre quieres más, yo quería más. Pero fue un momento importante. Si hubiera fichado a Sabonis, lo digo 20 años después, hubiéramos jugado Final Four. No sé si ganar o no, pero segurísimo jugaríamos a la Final Four. Era lo que le faltaba al equipo, un jugador de su categoría", aseguraba Maljkovic. Cerca de los 40 años, castigado por las lesiones, aún era un jugador determinante, como demostró en Portland otra vez y en Kaunas. Paradójicamente, Joan Plaza hizo debutar en el Unicaja a Domantas Sabonis, ahora una estrella NBA, con tres All Star y liderando a Sacramento para volver a unos play off.

El nombre de Sabonis también estuvo ligado a la contratación de Garbajosa. Sostiene el actual presidente de la FEB que Sergio Scariolo le aseguró que vendría el lituano, gran ídolo de la infancia del posteriormente MVP de los títulos del Unicaja. "Yo sólo he tenido un ídolo en el baloncesto, que fue Arvydas Sabonis. Uno de los motivos, importante, por los que fui a Málaga fue porque, según él, íbamos a formar la pareja interior Sabonis y yo. Y para mí eso era increíble. Al final me dijo, tras firmar, que mira, que Sabonis no... Me engaña vilmente, de una manera..." bromeaba Garbajosa sobre cómo Scariolo le sedujo para firmar por el club malagueño tras un periplo exitoso en la Benetton de Treviso.