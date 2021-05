A nadie se le escapa la trascendencia del partido que tiene el Unicaja este miércoles frente al Morabanc Andorra. Decisivo para el play off. El vestuario cajista es consciente. "Contra Andorra es un partido muy, muy importante. Muy clave. Tenemos que luchar como en la segunda parte en Murcia, pero todo el partido", decía Adam Waczynski al departamento de comunicación del equipo malagueño: "Ahora no significa nada, hay que ganar sí o sí. Si no ganamos estamos en una mala posición. Por eso es muy importante estar listo y prepararnos mentalmente para esta pequeña final. Tenemos que mirar a nosotros, tenemos suerte de que todo depende de nosotros. Tenemos cuatro partidos más y algunos equipos tienen uno o dos. Ahora es el tiempo para cambiar el chip y darlo todo como si fuera una eliminatoria".

"Creo que a veces tenemos algún error y nos afecta mucho a la defensa. Tenemos que quitar esto. No pensar en lo que ha pasado. Pensar en lo que tenemos, jugar bien y estar listos en defensa. La defensa puede ganar muchos partidos. No tenemos que pensar en todo lo malo que hemos hecho durante el partido", aseguraba el alero polaco, que hablaba del Andorra (antes lo había hecho Ibon Navarro en el Principado): "Es un equipo muy talentoso y muy completo. Seguro que vienen aquí para ganar y luchar hasta el final el play off, como nosotros. Tenemos que estar muy atentos y preparados para esto. Si vamos a jugar como contra Murcia en la segunda parte estoy tranquilo. La verdad es que tenemos que darlo todo en la pista".