El AEK refuerza su candidatura a la BCL con Quino Colom y Vaulet

El AEK Atenas refuerza de manera seria su candidatura a la Basketball Champions League, que disputará por primera vez el Unicaja. Quino Colom y Juampi Vaulet son los últimos refuerzos del conjunto griego. El español afronta su primera experiencia en Grecia después de pasar por Rusia, Turquía o Serbia. La última temporada estuvo en el Valencia Básket, el Estrella Roja y el Baskonia. El campeón del mundo a sus 32 años busca una nueva aventura. El argentino, que ha estado en los Juegos Olímpicos con su selección, se marcha a tierras helenas después de tener un gran rendimiento en el BAXI Manresa.

El equipo entrenador por Stefanos Dedas está haciendo una plantilla competitiva. No son Colom y Vaulet los únicos jugadores que ha pescado en la ACB y es que también contará con Giorgos Bogris, además de Nikos Pappas, con pasado en España. Además de ellos confirmó los refuerzos de Dimitris Flionis y Panagiotis Filippakos más los ascensos al primero equipo de Michalis Karlis y Kostas Saxionis. Sin duda, uno de los grandes aspirantes al título de la BCL, ya tiene uno en sus vitrinas, en la próxima campaña.

✍️ #AEKBC announces the signing of @juampivaulet. The Argentinian forward signed a two year contract with the ''Queen'' pic.twitter.com/Qpf1yptKSW