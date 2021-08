Juanma Rodríguez explica el caso Spissu

La no culminación del fichaje de Marco Spissu por el Unicaja ha causado cierto revuelo incluso en el baloncesto europeo. Se sucedían los mensajes de apoyo para el jugador, que no pasó el reconocimiento médico cajista, lo que impidió cerrar la operación. Se movió rápido el agente del italiano, que le consiguió un hueco en la plantilla del Unics Kazan, con el que jugará la Euroliga la próxima temporada. Durante la presentación de Michael Eric salió el tema y Juanma Rodríguez ofreció la versión del equipo malagueño.

"Yo os puedo contar lo que ha pasado. Como existe en todos los contratos hay una cláusula donde los jugadores tienen que pasar el reconocimiento médico. Sin esa cláusula el contrato no tiene ninguna validez. En el caso de Marco Spissu lo que se produjo es que había un informe negativo de los servicios médicos del club que no lo consideraban apto. Y eso es lo que tengo que decir porque realmente es lo que ha pasado", decía el director deportivo sobre un asunto que aún no se sabe si acabará en tribunales: "No hacer caso a otras informaciones que han salido. Yo no leo nada para que mi salud mental esté bien. Os tengo que decir que es lo único que ha pasado. Eric pasó el reconocimiento médico, Barreiro lo presenté y también. Aquí los servicios médicos del club han considerado que este jugador no estaba apto para jugar en el Unicaja. Eso es lo que puedo decir".