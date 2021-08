Aíto se toma un año sabático

Aíto García Reneses no seguirá la próxima temporada en el Alba Berlín, por lo que se acaba su primera aventura en el extranjero. Una etapa muy exitosa para el conjunto alemán, que recuperó el trono alemán y se instauró en la Euroliga. El entrenador madrileño se toma un año sabático, veremos si es alguno más, a los 74 años. Su cargo lo ocupará el que ha sido su ayudante durante todos estos años, Israel González. Una línea continuista con un proyecto que sigue al alza, pero que ya no tendrá el sello del ex técnico del Unicaja.

Himar Ojeda explicaba la decisión desde el punto de vista del club germano. "Con Israel como entrenador en jefe , estamos abriendo un nuevo capítulo en el Alba. Hemos preparado este paso a largo plazo, comenzando con su papel como entrenador asistente y luego cambiando a entrenador en jefe asociado el otoño pasado. Israel tiene una gran comprensión del juego, comparte nuestra idea de baloncesto y nuestros valores en el club. Esperamos ir al futuro con él", afirmaba el director deportivo: "Nuestro gran agradecimiento va para Aíto, con quien hemos tenido un gran placer en los últimos años y que ha ayudado a desarrollar de forma decisiva el club. Siempre tendrá una puerta abierta en el Alba".

También Aíto hablaba de su adiós. "Mi tiempo en Berlín fue genial. Disfruté estar en esta ciudad, en este club, con la afición y sobre todo con la gente con la que trabajaba todos los días. Podemos estar muy orgullosos de lo que hemos logrado en nuestro esfuerzo por hacer que el equipo y cada jugador sean mejores cada día", contaba el entrenador, que ofrecía las razones: "Ahora ha llegado el momento de tomarme un descanso como entrenador y recargar las pilas. Estoy muy feliz por Israel de que asuma el puesto de entrenador del Alba. Ha demostrado lo que puede hacer y le deseo a él, al equipo y al club lo mejor para el futuro. Alba Berlín siempre tendrá un lugar especial en mi corazón".