Aíto y Granger reinan en Alemania

El Alba Berlín reina en Alemania después de repetir título en la BBL. Triunfo contundente por 3-1 en la final frente al Bayern Múnich, dos equipos de Euroliga. Otra gran temporada para Aíto García Reneses, que suma su segundo trofeo liguero en tierras germanas. Y primero para Jayson Granger, que venía de ser campeón de la ACB con el Baskonia. No son los únicos ex jugadores del Unicaja que festejan en estos días. Josh Adams y Markovic lo hacían en Italia.

Enorme actuación del uruguayo en el encuentro decisivo, donde metió 29 puntos, cogió tres rebotes y repartió tres asistencias en el Audi Dome. Fue 79-86 para el Alba Berlín. "Me siento como un niño de 12 años. No te lo imaginas. Sonrío todos los días, voy a entrenar, trabajo en el gimnasio. Los entrenadores son geniales, los compañeros de equipo son geniales. La ciudad es muy bonita. Realmente me despierto por la mañana y digo 'guau, voy a jugar baloncesto", decía el base hace unos meses sobre la experiencia que estaba viviendo en Alemania.