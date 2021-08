El mercado ACB vuelve a moverse: Agbelese, Nnoko, Fall, Arteaga, Todorovic, Tyson Pérez...

El mercado ACB ha vuelto a agitarse en las últimas horas con varios movimientos. No debe demorarse mucho el del Unicaja, el que cierre la plantilla. El equipo malagueño se encuentra en la búsqueda de un base que ocupe el lugar del italiano Marco Spissu, que no pasó el reconocimiento médico el pasado jueves. Sus rivales sí que se han reforzado en estos días.

Agbelese se confirma para el Betis

El pívot estadounidense con pasaporte nigeriano Dany Agbelese, que procede del Promitheas Patras griego, es nuevo jugador del Coosur Betis, equipo con el que ha firmado un contrato por una temporada. Agbelese, nacido en Washinton hace 31 años y de 2.05 metros de estatura, se incorporará al equipo sevillano de la Liga Endesa en los próximos días una vez supere los exámenes médicos, informó en la tarde de este lunes el Coosur Betis.

Su carrera deportiva arrancó en la Hampton University y jugó 33 partidos en cada una de sus dos temporadas que estuvo en la NCAA (liga universitaria estadounidense) antes de iniciar su andadura profesional fuera de su país, recuerda la entidad verdiblanca en su comunicado. Su primera experiencia la vivió en el baloncesto iraní (2012/13) y posteriormente jugó en Uruguay, para de ahí dar el salto a Europa y en la temporada 2014/15 firmar por el CEBA Guadalajara, en LEB Plata.

Después de una breve etapa en Grecia, militó en el Ourense Termal, ya en LEB Oro, y sus buenos números lo impulsaron a la ACB en diciembre de 2015 para jugar veintitrés partidos en Gipuzkoa Basket en la campaña 2015/16, con promedios de 4.2 puntos y 4.3 rebotes por partido. Posteriormente se marchó al Basket Brindisi, de la Serie A italiana, y en la misma temporada pasó al Pau-Lacq-Orthez, de la Pro A francesa.

En la temporada 2017/18 regresó de nuevo a la Liga Endesa para jugar otra vez en el Gipuzkoa Basket, con el que disputó ahora 33 partidos, con medias de 7.3 puntos y 3.5 rebotes por encuentro. Las últimas tres campañas ha militado en la A1 griega: Holargos BC (2018/19), Kolossos H Hotels (2019/20) y ASP Promitheas Patras (2020/21), temporada esta última en la que jugó 34 partidos con promedios de 7.9 puntos y 4.6 rebotes.

Álex López ficha por el Fuenlabrada

El escolta tinerfeño Álex López firmó para las próximas dos temporadas por el Urbas Fuenlabrada, confirmó la entidad madrileña. El tinerfeño de 30 años llega procedente del Lenovo Tenerife y cuenta con una longeva carrera en la ACB, en la que ha disputado un total de 121 partidos distribuidos con San Pablo Burgos, Lenovo Tenerife y con el equipo que le hizo debutar en la categoría reina del baloncesto español, Gran Canaria.

El escolta de 1.88 cm formó parte de la selección española sub 16 en 2007 y sub 18 en 2009. De la misma manera, López militó en la categoría de plata (LEB Oro) con UB La Palma, Breogán y San Pablo Burgos, con quien ascendió a la ACB en 2017.

Arteaga hará la pretemporada con el Breogán

El pívot Víctor Arteaga, que se encontraba sin equipo después de haber descendido con Estudiantes, completará la pretemporada con el Río Breogán. El club gallego anunció que el jugador, que fue internacional con España en las ventanas FIBA, estará a las órdenes de Paco Olmos este verano.

Arteaga, de 2.12 metros y 29 años, se formó en la cantera del Real Madrid y pasó por LEB plata y LEB oro antes de consolidarse como jugador de Liga Endesa con el UCAM Murcia (2014-2016) y Estudiantes (de 2016 a 2021). El Breogán le define como un pívot "con experiencia que posee gran envergadura y buenos movimientos cerca del aro para anotar". El club lucense está pendiente de la incorporación de Jordan Sakho, que está concentrado con su selección para la disputa del Afrobásket, y mientras tanto contará con Arteaga.

Francisco, al Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha anunciado la llegada del base francés Sylvain Francisco para las próximas semanas. El club no ha especificado si el jugador pertenecerá a la primera plantilla durante la temporada y sí ha comunicado que, de momento, reforzará al conjunto catalán durante la pretemporada después de la salida del base Vasilije Pusica, quien no completó la revisión médica por unos problemas en la rodilla.

El conjunto manresano se hace con los servicios de un base joven de 23 años y 1,85 centímetros de altura que en la última temporada ha jugado en el Chorale Roanne de la Primera División francesa. Su rendimiento en el equipo galo ha sido destacado con 14,7 puntos por encuentro, 2,9 rebotes y 1,9 robos de media en los 32 partidos disputados. Su equipo terminó en la posición 16 con 11 victorias y 23 derrotas.

La llegada del francés se produce tras la salida precipitada de Vasilije Pusica, quién no completó ni un solo entrenamiento en Manresa tras no superar la revisión médica. El club buscaba un jugador con características diferentes al base principal, Dani Pérez, un jugador más director de juego. Así pues y aunque Francisco no tiene el contrato garantizado para toda la temporada, el francés puede aportar esos puntos que tan necesarios se hacen para el equipo manresano.

Fall deja el Baskonia

El Baskonia y el pívot Youssoupha Fall llegaron a un acuerdo para la rescisión de su contrato. Al pívot senegalés le restaba una temporada de contrato, pero el club y el jugador rompieron el contrato después de tres años de vinculación. La temporada 2018/19 jugó cedido en el Strasbourg IG y las dos siguientes campañas ha defendido la elástica azulgrana en un total 118 partidos entre Euroliga y Liga Endesa.

Fall participó en el título de liga conquistado por los vascos en 2020, pero la última temporada no jugó tantos minutos como estaba previsto. El club agradeció al jugador “su compromiso y profesionalidad y le deseó “la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional”.

Nnoko, su sustituto en Vitoria

El Baskonia anunció este domingo la incorporación del pívot Landry Nnoko para la próxima temporada. El interior camerunés, de 27 años y 208 centímetros de altura, se formó en la universidad estadounidense de Clemson e inició su andadura profesional en el Pesaro italiano en la 2016-17.

Tras pasar por los Gran Rapids Drive de la G-League, jugó en Turquía para completar una notable temporada en el Sakarya con 17,5 puntos y 9,3 rebotes en la liga nacional. El nuevo baskonista jugó la pasada campaña en el Estrella Roja de Belgrado donde disputó diez partidos de Euroleague con un promedio de 7,5 puntos y 5,1 rebotes.

La experiencia en Euroliga comenzó en las filas del Alba Berlín. En Alemania jugó dos temporadas, un total de 28 partidos, en los que promedió 8,7 puntos y 5,8 rebotes. Allí fue compañero de Rokas Giedraitis y juntos conquistaron el título de la Bundesliga 2020 con 10,6 puntos y 6 rebotes por partido.

Tras la salida de Youssoupha Fall, Ilimane Diop y Tonye Jekiri y la llegada de Landry Nnoko y Matt Costello el Baskonia cambia por completo la configuración de su juego interior de cara a la próxima temporada.

Tyson Pérez renueva en Andorra

José Miguel 'Tyson' Pérez, ala pívot dominicano con pasaporte español e internacional con España, ha firmadp una extensión de contrato de un año más con el MoraBanc Andorra. El jugador se está recuperando aún de una grave lesión sufrida la temporada pasada. 'Tyson' se operó el mes de junio en Vitoria después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Desde entonces su período de recuperación se estimó entre nueve y diez meses. Está lesión se la produjo en un partido de Liga Endesa en la pista del UCAM Murcia durante el mes de mayo.

"Creemos que es importante para 'Tyson' sentir que tiene una temporada más con nosotros y queremos mostrarle nuestra absoluta confianza en el futuro que nos espera juntos", aseguró Francesc Solana, director deportivo del MoraBanc Andorra. 'Tyson' Pérez, que ya contó antes de la lesión para la selección española dirigida por Sergio Scariolo, sigue con su recuperación. "El jugador se está recuperando de una lesión importante y está extensión de contrato le dará la tranquilidad necesaria para trabajar en mejores condiciones", indicó Francesc Solana.

La temporada pasada jugó 17 partidos con 8,5 puntos, 5,8 rebotes, 0,4 tapones y 10,7 de valoración en la Liga Endesa y en la Eurocup jugó 7 partidos con 9,7 puntos, 5,9 rebotes y 11,9 de valoración.

Marko Todorovic, cedido al Betis

El Joventut de Badalona fichó este jueves al pívot montenegrino Marko Todorovic para esta temporada, aunque jugará en el Coosur Real Betis en calidad de cedido, según anunció el club catalán.

Con esta decisión, el conjunto verdinegro seguirá teniendo los derechos del jugador en la Liga ACB "de cara al futuro", según precisó el Joventut en un comunicado.

Todorovic, de 29 años, ha jugado las dos últimas temporadas en la Liga china con el Tianjin Pioneers después de que en el curso 2018-2019 jugará en el equipo de Badalona, con quien no quiso renovar a la siguiente temporada.