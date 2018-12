Alberto Díaz: "El equipo es alegre y directo, pero también sabe sufrir"

-Es una máquina para volumen de tiro, con muchas opciones. Hay compañeros que se sienten menos cómodos, pero a mí me gusta. Por ejemplo, la red que tiene hace que me obligue a bombear más el tiro. Para todo hay gustos, pero a mí con un trabajo específico me funciona.

-Es un chico muy humilde, honesto y trabajador. Nos ha ayudado mucho. Tiene gran potencial y nos ha echado una mano. No es fácil en su situación así incorporarse a un equipo con su ética de trabajo. Que no sea por ninguna lesión, pero esperemos verlo muchas veces aquí. El salto es grande y complicado. Es un niño, tiene 16 años. Es algo muy bonito, pero hay que tener cuidado con él. Hay que quemar etapas y tiene que centrarse en sus estudios, en seguir trabajando.

-No sé 100%, porque aún no está aún cerrada la recuperación, pero mi idea y la de todos es estar allí.

-No hemos hecho nada, pero es ilusionante. Todos hubiéramos firmado empezar así, a todos nos gusta ganar. Pero hay que tener los pies en el suelo. No hemos hecho nada y hay que prepararnos para los momentos decisivos de la temporada.

"Jaime nos sorprendió para bien a todos"

-Conocía a Jaime Fernández de haber jugado en categorías inferiores. ¿Le está sorprendiendo su nivel?

-Venía de hacer una gran temporada en Andorra y sabes que es un gran jugador con mucho talento, pero nunca sabes cómo se va a adaptar a un club como el Unicaja. Creo que nos ha sorprendido a todos para bien. Se lo merece, es un trabajador y crea buen ambiente.

-Decía él hace poco que desea su vuelta para jugar de escolta.

-Me mete caña para que vuelva cuanto antes, sí (risas). Pero de base o escolta está jugando increíble. Le pinchamos con que tiene la etiqueta de que no defiende, pero no, hemos comprobado que no es así. Estos últimos años ha hecho una mejora brutal. Es muy activo atrás, tienes manos muy rápidas, fuerza faltas... Nos ayuda mucho.