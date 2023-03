El asistente Lima

Las opciones del Unicaja frente a Bàsquet Girona pasarán por frenar a Marc Gasol, el eje en los esquemas del conjunto de Aíto, todo pasa por sus manos cuando se va cociendo el ataque, un segundo base. Se acordaba Ibon Navarro en la previa del partido de aquel trabajo de Lima ante el pívot en Fontajau, un seguro tener un jugador de ese peso ante jugadores de gran jerarquía, le hizo la vida imposible a Onuaku, entre muchos otros. El técnico barrunta que el brasileño tendrá peso a la hora de preparar esa defensa, como si se tratase de un técnico asistente más.

"A Marc Gasol se le para con Augusto Lima, que no está, porque hizo un partido excelso en Girona. Ya se irá preocupando de hablar con sus compañeros para decirles cosas que tengan que hacer. Vamos a ver cómo estará Marc, creo que sí jugará. Contra un jugador de estas características no puedes hacerlo de forma individual, lo tendremos que hacer de una manera que el balón no le llegue fácil, que esté lejos de la pintura y colaborando mucho entre nosotros para colapsarle y que no juegue fácil. Marc nos va a demandar hacer ese esfuerzo contra los jugador", explicaba el vitoriano.