Axel Bouteille, baja ante el Baskonia

Axel Bouteille no será de la partida frente al Baskonia este domingo en el Carpena porque el alero tiene un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo que le hace imposible jugar. "El jugador Axel Bouteille sufre un esguince de segundo grado en el tobillo izquierdo. El alero no ha podido entrenar junto al resto de sus compañeros y mañana no podrá participar en el encuentro de Liga Endesa ante el TD Systems Baskonia. En los próximos días, dependiendo de su evolución, se irá valorando su reincorporación al trabajo con el grupo", informaba el equipo malagueño. Se une a las bajas ya conocidas de Alberto Díaz, Gal Mekel, Dragan Milosavljevic y Carlos Suárez. Las lesiones están siendo un verdadero quebradero de cabeza.

Será el tercer encuentro que se pierda el francés esta temporada, los anteriores ante el Morabanc Andorra y el UCAM Murcia. Es una zona de su cuerpo que le está dando problemas este curso, con problemas tanto en el derecho como en el izquierdo. Es una baja sensible para el Unicaja porque hay varios jugadores ya no disponibles en el perímetro y será Tim Abromaitis el que tenga que echar una mano por fuera también. Francis Alonso y Darío Brizuela también aumentarán su minutaje en esta coyuntura. Ahora toca esperar como evoluciona la articulación para ver si Bouteille está apto para jugar en el inicio del Top 16 de la Eurocup, el próximo miércoles en Málaga frente al Joventut.