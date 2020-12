Axel Bouteille está disponible y viaja a Brescia

Axel Bouteille estará disponible para Luis Casimiro de cara al duelo del Unicaja con el Brescia de la jornada 9 del Grupo B de la Eurocup. El francés forma parte de la expedición malagueña desplazada a tierras transalpinas después de mejorar del esguince en el tobillo derecho que no le permitió jugar frente al UCAM Murcia el domingo en ACB. Es una zona de su cuerpo que ya le ha dado más de un problema en esta temporada. "Ha ido mejorando, ha hecho un poquito de entrenamiento (por el martes), no todo, y creemos que pueda estar para ayudar al equipo. Viaja y creo que podremos utilizarle", aseguraba el entrenador manchego sobre su estado en rueda de prensa.

Aunque no sea un partido vital para los cajistas, la realidad es que la rotación exterior está mermada, por lo que su posible vuelta es una muy buena noticia. Hay que recordar que Alberto Díaz, que estará fuera hasta el 2021 como mínimo, y Jaime Fernández no están disponibles y se encuentran en plena recuperación de sus lesiones. El regreso de Mekel tras dos meses de ausencia propició que no hubiera un sudoku en la posición de base. Tampoco sigue sin estar disponible Milosavljevic, que se acerca a su reaparición tras más de un año fuera de las pistas y continúa cogiendo tono físico.