La explosión de Bouteille, en los ojos de Fred Weis

El fichaje de Axel Bouteille ha sembrado un terremoto en el baloncesto europeo. Un movimiento estratégico y de gran calibre para hacerse con uno de los caramelos del mercado. Se competía con equipos y se demostró ambición. Es una de las condiciones esenciales para recuperar el lugar natural. Una apuesta necesaria por un jugador al alza. Lo conoce bien Frederic Weis, que estuvo cuatro temporadas en Málaga. Estuvo en el primer título, la Copa Korac, del club de Los Guindos. Años después también pasaría por Bilbao, trampolín para su compatriota hacia el Carpena.

El que fuera pívot está metido de lleno en el mundillo. Tras pasar una mala época compagina dos labores diferentes y que pudieran no parecer complementarias. Tras ser estanquero, es comentarista de RMC Sport y también está dentro de una lista para la alcaldía de Limoges. En la ciudad gala comenzó a despuntar Bouteille antes de aterrizar en España. "Creo que la gente en Francia no pensaba que podía hacerlo tan bien", dice Weis.

Por su programa de televisión pasó esta semana otro cajista. "Está un poco triste porque le gustaba mucho jugar para el Unicaja y la afición. También por tener que parar ya que además no sabe si tendrá tiempo de recuperarse [antes de que termine la temporada]", aseguraba sobre el sentir de Toupane, para el que el equipo malagueño encontró rápido un sustituto: "Me sorprendió, todo el mundo hablaba de él el año que viene en el Real Madrid y no pensaba que el Bilbao iba a dejarle salir ya".

No le ha pillado con el pie cambiado a Weis la explosión del de Roanne en el Bilbao Básket. "Es un jugador típico de la ACB, tiene buen feeling con el balón, sabe botar, lee bien el juego... Sabía que lo iba a hacer bien, pero no tan bien", explica el ex jugador, que profundiza en sus características: "Da igual donde esté en la cancha, sabe donde está la canasta. Esto no lo puedes aprender, lo tienes o no lo tienes. Él tiene una técnica de tiro suya, hace la misma cada vez y es ganador. Él quiere anotar cada vez que tira, esto le motiva más. Lo pones a tirar a canasta sólo y no mete tanto como en los partidos. Tiene mucha confianza, es un triplista increíble. No es tímido, si empieza a anotar sigue anotando toda la noche. Es una máquina".

"Sé que lo va a hacer bien", afirma tajante Weis sobre su desembarco en el Unicaja, donde tendrá más exigencia y menos balón: "Yo espero que tenga la confianza que tenía en Bilbao, con esa confianza da igual lo que juegues. Él no tiene que pensar en que va a jugar menos y en la presión. Él cree en él mismo y eso me parece increíble. Eso no lo puedes aprender".

En Málaga puede dar un nuevo salto en su carrera a sus 24 años. Hay ejemplos recientes como el de Kuzminskas o Nedovic. "Me gusta mucho el Unicaja. Es una etapa, creo que irá a jugar a un equipo más grande en el futuro, pero este es el paso perfecto para él", admite el ahora comentarista televisivo, que también valora a Bouteille como persona: "Conozco a su padre y es una persona muy educada, me parece muy importante. Tienes que respetar a la gente, a la afición y a todo el mundo. Se está olvidando". El detalle de dar una rueda de prensa en un club en el que llevaba meses es un detalle sintomático.

Fred Weis sigue en la distancia al Unicaja, aunque reconoce que está más pendiente a sus partidos en la Eurocup. "Está bien clasificado. Espero que puedan ir a la final para volver a la Euroliga. Se lo merecen", son las buenas palabras del galo, que insiste: "Se merecen a aspirar a eso por el trabajo en los últimos años".