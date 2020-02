Bouteille, antes de pisar Málaga: "Es una gran oportunidad para mí, estoy feliz"

Poco más de un año se ha tirado Axel Bouteille en Bilbao, su primera parada fuera de Francia. Ha calado allí el francés, con liderazgo dentro y fuera de la pista. Su carisma ha gustado en el Botxo, pero él también encontró el lugar ideal para explotar. Deportivamente se le quedaba pequeño el Bilbao Básket y, antes de tiempo y en una circunstancia algo excepcional, llega al Unicaja. El francés tuvo una despedida de altura, en una rueda de prensa a propia petición suya. Quería decir adiós en persona, pese a que ya lo había hecho por redes. Por detalles como este, que hablan muy bien de él a sus 24 años, ha sido un tipo tan querido en Miribilla.

Pese al mutuo cariño, el alero tiene claro que era un paso necesario en su carrera. Se da con unos meses de antelación. "No ha sido una decisión fácil de tomar, pero es una buena oportunidad para mí y para el club. Nunca pedí irme pero sé que es una gran oportunidad en mi carrera. Estoy feliz", explicaba el alero, que se sinceraba: "Agradezco a todos el trato recibido. Bilbao siempre estará de forma especial en mi corazón. Era mi primera vez fuera de Francia, no sabía qué esperar, pero todo ha sido mucho mejor de lo que me esperaba encontrar. Estoy muy contento porque el objetivo de la permanencia está muy cerca. Hemos hecho muy buenos partidos, hemos jugado la Copa del Rey y me sentiría muy feliz si el Bilbao Básket consigue meterse en el play off".

El jugador estuvo bien arropado por todos los estamentos del club vasco. Muchos de sus compañeros estuvieron a su lado en este duro momento y también el cuerpo técnico, con Álex Mumbrú a la cabeza. El entrenador estaba acompañado por sus ayudantes Javi Salgado y Lolo Encinas. También muchos directivos como Carlos del Campo, hombre fuerte del Consejo de Administración; el director general Predrag Savovic; o el director deportivo Rafa Pueyo.

El último valoró su salida desde todos los primas. "Es evidente el rendimiento deportivo de Axel en Bilbao. Ha destacado y seguro que muchos equipos han seguido su trayectoria, pero negociación solo ha habido con Unicaja. Ha demostrado ser uno de los mejores jugadores de la competición, pero mas allá de eso lo que queremos es agradecerle su actitud, su compromiso, su trabajo, su compañerismo, su buen talante y su educación. Ha calado muy hondo en el vestuario, aquí deja una familia", dijo Pueyo, que reconocía que saldrán al mercado, mientras también daba su parecer Del Campo: "Solo tenía un año de contrato y sabíamos que por su nivel íbamos a tener ofertas que no podríamos alcanzar al final de temporada. Metimos en una coctelera todos los datos y tras valorarlo es una operación de libro. No hay ninguna duda, la situación económica del club es la que es". De todos modos, quiso dejar claro que, "el traspaso" se ha hecho "a instancias de la representación del jugador y del interés del Unicaja, y que "en ningún momento el Bilbao Basket ha sido proactivo ni tenia pensado vencer sus derechos deportivos".