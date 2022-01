La BCL se queda sin su campeón: ya hay 15 equipos en el Round of 16

Está siendo una temporada dura para el Hereda San Pablo Burgos. Uno de los equipos que había trasplantado sangre nueva al baloncesto español aún no ha encontrado el camino tras la salida de Joan Peñarroya. Pacol Olmos es el tercer entrenador que se sienta en ese banquillo tras el adiós del catalán rumbo a Valencia, por cierto en un movimiento que levantó asperezas. Y también hubo entrada y salida de jugadores en la plantilla. Pero de momento no se tocó la tecla adecuada. Penúltimo en la ACB con un pobre 4-15, ya están eliminados de la Basketball Champions League. El torneo perdió al equipo que lo ganó en las dos últimas ediciones después de sucumbir frente al Darussafaka en el play in con factor campo a favor.

El Round of 16 ya tiene a 15 equipos y, si no ocurre nada, la próxima semana comenzará. De ahí ocho paccederán a cuartos de final, que se disputará al mejor de tres partidos con factor pista para los primeros en esta fase. Queda un billete libre. Es para el Grupo K del Unicaja, que lo componen también el Cluj Napoca y el Filou Oostende. El cuarto integrante saldrá del duelo entre el Hapoel Jerusalem y el Prometey, con los israelís 1-0 por delante. El último se repartió en el Grupo I, donde ya esperaban el MHP Riesen Ludwigsburg, el Galatasaray y el Hapoel U-NET Holon. El Dijon venció al VEF Riga.

El Grupo J lo componen el Baxi Manresa, el Tofas Bursa, el Nutribullet Treviso y el Darussafaka. Mientras el L es para el Falco Szombathely, el Rytas Vilnius, el Lenovo Tenerife y el SIG Strasbourg. Una fase donde el nivel debe subir de cara a pasar una criba que será más exigente. Aunque a priori el equipo malagueño no debe tener muchas dificultades, su rendimiento ha demostrado que puede ser superado por cualquiera. Este Round of 16, pandemia mediante, debe alargarse hasta marzo.