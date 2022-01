Sólo queda un positivo y el Unicaja vuelve a entrenar

Buenas noticias en el Unicaja. En las pruebas PCR realizadas este jueves por la mañana, todos los miembros del equipo, excepto uno, resultaron negativos, por lo que la plantilla, casi al completo, volvió entrenar por la tarde. La persona que sigue siendo positiva permanece asintomática y aislada en casa, hasta que obtenga un resultado negativo y pueda incorporarse a la disciplina del equipo.

El equipo no tiene partido este fin de semana, ya que se disputa la jornada 16, en la que el Unicaja jugó contra el Casademont Zaragoza en el único partido que se pudo jugar en la fecha prevista, pero puede empezar a preparar ya los partidos de la próxima semana en BCL y en Liga Endesa. En el horizonte aparece el partido del próximo miércoles en el estreno del Round of 16 de la BCL, en el Carpena. Los jugadores que no han pasado ahora el covid pudieron entrenarse individualmente. Colectivamente el parón ha sido de ocho días, desde el martes de la semana anterior hasta este miércoles. Periodo en el que no se jugaron los partidos ante Bilbao y Fuenlabrada, que deberán recuperarse más tarde.

Dentro de lo malo, el equipo podrá tener una vuelta progresiva a los entrenamientos, con seis días en los que podrá retomar la exigencia y la rutina. Hay que considerar también que algunos de los equipos que han pasado por brotes han tenido más problemas que otros, a ver cómo es la evolución.