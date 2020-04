Brizuela y su pasión por el Arsenal: un museo de camisetas, su top 5 histórico y el FIFA

En los últimos años ha habido jugadores en el vestuario del Unicaja muy futboleros. Los hay también en el actual. Hay varios que ya se acercaron a La Rosaleda y que luego se les ha visto ataviados con la camiseta del Málaga, como Deon Thompson o Jaime Fernández. Uno que sigue y vive el fútbol es Darío Brizuela, que tiene en el Arsenal su equipo. Una historia que viene desde mucho tiempo atrás y que el escolta, que en pleno confinamiento contaba para el programa '#TodosContra' de Movistar+ cómo nació ese sentimiento gunner.

"Yo siempre desde pequeño no me gustaba ser del Barça, el Real Madrid o la Real Sociedad, todos en el colegio eran de esos. Mi tío Juanjo me regaló una camiseta del Arsenal en el 2003 y me gustaba Henry. Y dije, soy del Arsenal", contaba el vasco, que hablaba de su particular museo: "Eso ha evolucionado a lo que es ahora, tengo unas 20 camisetas. La más antigua que tengo es la de 95/96". Curiosamente la entrevista telemática la hacía con la segunda equipación de esta temporada.

Se atrevía Brizuela a hacer su top 5 personas de jugadores históricos del Arsenal. Mucha leyenda en ese selecto grupo. "Henry, Vieira, Alexis Sánchez, Bergkamp y Aubameyang, que me parece el mejor delantero de la Premier. Cesc Fábregas también me gustaba mucho", aseguraba el cajista, que explicaba la posición tan alta del chileno: "Para mí estaba en esa época después de CR y Messi, si el Arsenal hubiera tenido mejor equipo podría haber luchado por el Balón de Oro".

Lucía en un momento el POGA, ese maletín que lleva el televisor y la Playstation incorporada y es muy transportable. Jugador habitual de FIFA, Brizuela ya se lo llevó a algún viaje con el Unicaja. "Estuve toda la semana jugando a la play en Badalona, comparto habitación con Melvin Ejim y jugamos y me dijo que no iba a jugar más conmigo. Deon Thompson sí es muy bueno", decía entre risas. Por supuesto, ahí su equipo también es el Arsenal.

Hay rivalidad con el Liverpool, que vive días de vino y rosas. "No me cae bien, mi tío Txus es del Liverpool desde siempre y tenemos unos piques tremendos. Yo le tengo que pagar una cena cuando él quiera y le debo muchas cenas. Me alegré bastante cuando lo eliminaron en la Champions", añadía.

Darío Brizuela también habló de otros temas:

Adaptación a Málaga

"He tenido muchísima suerte, tuve suerte de tener a Alberto, Jaime y Carlos Suárez, que digamos que aprieta más. Se me han dado bien las cosas, una pena que se cortara la temporada. Tengo tres años de contrato y espero que sean más para jugar aquí".

Euroliga

"El objetivo del club es ese. Después de toda la mala suerte con las lesiones o reaccionábamos o no llegábamos al objetivo. El club hizo un esfuerzo, trajo a jugadores muy buenos y en ese momento se corta la liga. Nos ha afectado a todos, pero estábamos encontrando una buena dinámica. SI juntábamos a esos jugadores con los lesionados podíamos tener un equipo peligroso".

Selección

"Soy un jugador joven que está haciendo sus cosas y hay que ganarse el puesto. No pienso en ello. Si Sergio Scariolo piensa que soy el adecuado iré, si no seguiré trabajando. No es mi prioridad. Mi objetivo era jugar en la ACB y estoy contento".

Muerte de Kobe Bryant

"No me enteré hasta que fui a vestuarios. Fue una pesadilla. El partido en sí fue malo, de mis peores partidos en la ACB y con el escenario que me encontré. Automáticamente cuando vi la noticia el partido pasó a un segundo plano. Sólo pensaba en salir a estar con mi hermano, para nosotros era una persona muy importante. Le intentamos copiar muchas cosas. Fue muy jodido y salí a estar con mi hermano porque estaba peor que yo. Las semanas siguientes fueron jodidas, aún sigo viendo vídeos de él y me da pena. Voy a intentar coger todo lo que aprendí de él y aplicarlo, es la mejor manera de acordarse de una leyenda como él".

¿Por qué la 'Mamba vasca'?

"Estábamos viendo un partido de la NBA en el salón y a la vez siempre teníamos el ordenador al lado para seguir estadísticas. Estaba el Twitter puesto y me cambió el nombre y no me di cuenta hasta el día siguiente. Un compañero del EBA me preguntó. Nos gustó, le eché la bronca a mi hermano y ahí se quedó".