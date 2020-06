"Si fuera tan fácil, los partidos no serían tan divertidos"

Después de la dolorosa derrota contra el Baskonia, Darío Brizuela ha sido el jugador del Unicaja encargado de hablar en la previa del último choque que disputarán los andaluces en la fase final por el título ACB 2020 que se disputa en Valencia. El escolta vasco trató de explicar cómo encontrarán motivación para el último envite de la competición, ya sin nada en juego: "Tan simple como creer que nos merecemos acabar el torneo con una victoria. Pensamos que hemos hecho un buen torneo en general, queremos quitarnos la mala sensación del otro día, es obvio, no nos la quitaremos del todo, peor queremos hacer un buen partido y acabar la temporada como se merece".

"Nos fuimos con la sensación de que más que ganar el partido el Baskonia, lo perdimos nosotros. Tienen su mérito, hicieron un muy buen partido pero nos fuimos con la sensación de tener la victoria y que se nos escapara. El deportes es así, lo bueno es que tenemos otro partido el jueves, tenemos que ganarlo, disputarlo y salir de aquí con una media sonrisa al menos", insistió Brizuela que apuntó un aspecto clave para la cita frente al Bilbao: "A estas alturas, el cansancio está ahí y es evidente, habrá que no cometer errores, ser sólidos, jugar todos los minutos a buen nivel y tratar de hacer los pequeños detalles".

Pero con menos de medio día de distancia con la derrota contra los vitorianos, Brizuela repasó también las jugadas en las que la escuadra malacitana tuvo el choque en sus manos: "Es complicado pintar una jugada que te dé una situación de tiro abierta a este nivel. La jugada que se pintó estaba bien, pero luego hay que ser capaz de poner el balón en el momento adecuado y preparar un tiro, no salió porque el Baskonia defendió muy bien. No es tan fácil, si lo fuera los partidos no serían tan divertidos".

Preguntado por si a pesar del amargo final es optimista con la plantilla de cara a la próxima campaña, Brizuela fue claro: "Sí, abiertamente te digo que creo que tenemos un grupo muy bueno y que de cara al futuro será mejor todavía. Es bueno que tengamos tantos jugadores para el año que viene, hemos ido de menos a más este año. Si seguimos los mismos trabajando de la misma manera, creo que lo haremos mejor y que podemos estar arriba que es donde este club debe estar".

En lo referente a si cree que la plantilla ha dado el nivel de los equipos que estarán en semifinales, también fue claro y ahondó en el mensaje de esperanza e ilusión en el proyecto de cara al futuro próximo: "Sí. Pensamos que estábamos ahí con los cuatro que van a llegar a semifinales. Te das cuenta de que has perdido la posibilidad en dos partidos muy apretados contra equipos de Euroliga, nuestro objetivo es entrar en Euroliga, hay que ser ambiciosos. Somos una plantilla joven, cada año seremos mejores, con eso hay que tener cuidado, el núcleo principal más Carlos somos jóvenes, ambiciosos y vamos a dar la cara".

Por último, Darío Brizuela explicó cómo ha vivido una fase final por el título tan peculiar como la de este 2020: "El torneo ha sido muy raro. Creo que ningún jugador ha estado muy cómodo en general. Las circunstancias que se han dado escapan a nuestro control y se ha dado así y ya está. A ningún jugador le gustaría tener que repetirla el año que viene, eso seguro".