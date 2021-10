Bulls, Pacers, Bucks y Sixers observaron a Nzosa en el Carpena

Había mucha expectación en el Carpena con el primer partido de la historia del Unicaja en la BCL en Málaga. Patrick Comninos estuvo en el palco del pabellón, antes había dado una rueda de prensa, y también Jorge Garbajosa, presidente de la FIBA. Un día especial para el club de Los Guindos. A varios metros de ellos, en tribuna también vieron el encuentro frente al Lavrio varios ojeadores de la NBA. Varias eran las franquicias que tenían representantes en las gradas. Chicago Bulls, Indiana Pacers, Milwaukee Bucks o Philadelphia Sixers disponían de scouts este miércoles en el Palacio de los Deportes y todos con un objetivo principal. No era otro que ver en directo a Yannick Nzosa.

Hay que recordar que el joven podrá ser seleccionador en el próximo Draft y que, salvo hecatombe, estará fuera de primera ronda. Los mock actuales le colocan en algunos casos dentro del top 10. Una circunstancia que mentalmente está penalizando al congoleño en este inicio de temporada. "Yannick es una situación que no es fácil para él. Todo el runrún y la historia esta está ahí y tiene que aislarse y centrarse en el juego, disfrutar como un joven de su edad debe hacer en la pista", decía abiertamente Fotis Katsikaris en la previa.

También trataba la situación de Nzosa Juanma Rodríguez en su visita a Zona Verde. "Es un chaval joven que el año pasado tiene un impacto que nos deja a todos boquiabiertos, no sé si fue uno de los dos mejores jugadores del equipo. Todo el mundo habla de él. Tiene mucho ruido alrededor y tiene que centrarse en ser mejor jugador cada día y olvidarse del draft", explicaba el director deportivo cajista: "He tenido la suerte de trabajar muchos años con un equipo NBA. He visto en agosto o septiembre en las previsiones que fulanito era top 15 y después no salía en las dos rondas. Hay ruido, cualquier cosa que hace se magnifica. Él no es tonto, sabe que hay varios scouts de la NBA en el partido ante el Lavrio, y entre todos tenemos que ayudarle".

"Él ahora duda y el año pasado no dudaba. Salía, pensaba que iba a jugar con el primer equipo, hacía sus cosas y el tío impactó y lo hizo fenomenal. Ahora piensa 'si lo hago mal'...", continuaba Rodríguez, que cerraba: "El baloncesto es un deporte de errores. Si se equivoca no pasará nada. Aun así, a nivel defensivo nos da cosas, no es fácil meter una canasta delante suya aunque deba ganar peso. Tiene una cabeza privilegiada, yo alucino con él y su madurez. Son muchas cosas buenas las que tiene y tenemos que ayudarlo. Habla cuatro idiomas, va a clases por las tardes, tiene clarísimas las cosas... Pero tiene sólo 17 años y si no dudara sería un genio".