Katsikaris: "El Lavrio es un equipo familiar, sin miedo y con mucha ilusión"

Fotis Katsikaris compareció en la sala de prensa del Martín Carpena antes del partido ante el Lavrio, primero de la Basketball Champions League que se jugará en suelo malagueño. Katsikaris conoce bien a sus compatriotas y pide mentalización a sus hombres para dar un nivel de juego alto para sacar el partido adelante.

"Axel entrenó ayer, tiene una poca molestia en la zona pero parece que va a jugar mañana y estar disponible. Darío entreno completo y con buenas sensaciones y Norris tiene molestias en su pierna, no creo que sea un problema. A ver cómo está este miércoles", decía Katsikaris sobre el estado físico de la plantilla: "Sin duda, ganar en casa es fundamental. El formato es como es. Hay que salir muy centrados, con mucha energía y mentalidad para ganar el partido. Después de una derrota de hace dos días, más aún. Hay muchos motivos para salir y jugar un buen encuentro. Aprender del último partido y seguir".

Katsikaris hizo un amplio retrato del Lavrio. "Primero es un equipo muy modesto, tiene el mismo entrenador 16 años, tiene muchísimo mérito. Siempre es bueno que un equipo modesto que llegue, que juega en Europa y disfruta de la experiencia. Tiene las ideas muy claras: correr, ser agresivos en defensa y aprovechar las cualidades de todos sus jugadores. Tyson Carter llegará pronto o tarde a un equipo grande por su enorme calidad. El grupo griego es muy importante. Mouratos, Kaklamanakis y Goiris tienen talento e inteligencia. Mouratos es fundamental, es el líder en la cancha jugando de base. Si está bien en lectura y anotando da un plus al equipo. No tiene un gran presupuesto, pero hacen un gran trabajo de traer gente que puede saltar después varios escalones. Por ejemplo, Kevin Punter fue el primer equipo en que estuvo en Europa y ahora está en el Partizan tras jugar en Euroliga con Milán. Sobre todo, aciertan con los jugadores que encajan en la filosofía del entrenador. Es un equipo familiar, con ilusión y sin miedo. El peligro para mí es cómo salgamos. Le dije al equipo que igual no conocían a nadie. Pero hay que respetarlo, ganó a Panathinaikos dos veces el año pasado, llegó a la final de Liga. Tiene mucho oficio, están disfrutando esta experiencia y es peligroso si les dejas jugar, si están cómodos. Hay que estar muy fuertes", analizaba Katsikaris.

El partido de Manresa escoció aunque Katsikaris intentaba relativizar: "Hay dos lecturas, sobre todo del aprendizaje. Hay partidos que aprenden y otros que no. En ese partido dices que hemos empezado blanditos y sin concentración por cómo juega el Manresa, le hemos dejado anotar de la manera en cómo lo hacen bien. Hubo falta de energía y de concentración. Nos afectó en ataque después. Pero voy a decir una cosa. Estás en tercer cuarto 21 puntos abajo y lo remontas, tiene otra lectura, contra un equipo tan serio. Si no mete esos dos triplazos Dani Pérez, que estaba defendido y no liberado, podía tener otra suerte el partido. Es la cualidad que tiene este equipo, está demostrando un carácter de no bajar los brazos, que no podemos perder de 30. Pero en los inicios de partido hay que mejorar, ser consistentes durante todo el encuentro, ahí está el tema. Son demasiadas pérdidas, 16 fuera de casa y 12 en casa promediamos. Tenemos que cuidar mejor el balón y estar más concentrados. Tenemos unos jugadores que queremos recuperar y eso afecta. Darío no tenía ritmo, es un jugador importantísimo. Axel no estaba. Estamos en un proceso de recuperar y llegar a un nivel. Unos están mejor y otros intentan ponerse a ese ritmo. Carlos también. Todo ello nos pudo afectar el otro día. Las situaciones esas en las que debemos estar más sólidos hay que extenderlas".

"Lo intenta, sabemos cómo es Carlos, muy autocrítico y autoexigente. Le falta ritmo, igual tarda más de lo que esperábamos. No quiero que pierda su ánimo. Llegará un momento en el que él puede sumar como queremos y él quiere", respondía el técnico griego cuando se le cuestionaba por Carlos Suárez, al tiempo que analizaba la posición de los pívots: "Eric es la de las cosas más obvias. Su físico no está a tope, él es un veterano de 32 años que conoce su cuerpo mejor que nadie, él sabe que no está al 100%, le falta, tiene un problema respiratorio cuando se trata de correr arriba y abajo. No llega a tiempo y ahí las decisiones no son buenas, esperemos que dentro de poco esté bien físicamente porque mentalmente es duro para él. Yannick es una situación que no es fácil para él. Todo el runrún y la historia esta está ahí y tiene que aislarse y centrarse en el juego, disfrutar como un joven de su edad debe hacer en la pista. Rubén está haciendo su trabajo, poco a poco, nos ayuda cuando está en pista. Es verdad que ahí buscamos y necesitamos una regularidad". Hay que recordar que Eric pasó el Covid en verano y ello le impidió estar en los Juegos Olímpicos con Nigeria. Aún no ha recuperado el estado de forma ideal desde entonces.