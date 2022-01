En busca del suelo

Es momento de reflexión en el Unicaja, que en un par de semanas estará sin competir por un brote de COVID-19 en la plantilla. Hasta ahora había sorteado al virus, que ha entrado con virulencia en un tramo deportivamente duro. La derrota frente al Valencia Básket el domingo en el Carpena deja con opciones muy remotas de estar en la Copa del Rey. A falta de confirmarse de manera matemática, sólo una carambola permitiría entrar, se esfumaría el primer gran objetivo de la temporada. Y es un lunar que ya no se borra. Se está ahora en un viaje hacia ninguna parte que conviene cambiar cuanto antes. Encontrar el suelo a esta caída permanente en la que se vive de hace varios años.

No dio motivos para la esperanza hasta la fecha el proyecto que comanda Fotis Katsikaris. El griego hizo algo más competitivos a los cajistas, pero aún no le da para ganar partidos con continuidad. Es decir, mejoró pero aún es insuficiente. Resulta complicado aprobar de momento al equipo malagueño, undécimo en la ACB y con dos cornadas profundas en la Basketball Champions League. Se le da valor al pase al Round of 16, pero no es menos cierto que la primera fase era bastante asequible. Decir otra cosa es faltar a la verdad.

De momento, a tenor de las palabras de Juanma Rodríguez, el griego aún tiene crédito para seguir en el banquillo e intentar revertir la situación. De momento, salvo sorpresa, la cuerda no se romperá por ahí. Con lo que queda de campaña y otra firmada aún tiene alguna bala en la recámara. Está por ver si finalmente llega algún refuerzo a la plantilla, con la salida de Rubén Guerrero en stand by. La nueva condición de Abromaitis puede facilitar en un mercado complejo. No obstante, hay que decir que jugadores hay porque la mayoría de clubes de la ACB ha fichado en estas semanas.

Lo primero que urge es amortiguar la caída y poner el foco en el play off. Sería demasiado duro enlazar dos ausencias entre los ocho mejores en la Liga Endesa, con el asterisco de la fase final del 2020 en Valencia. Ahí el Unicaja era duodécimo y tuvo que pelear en los despachos para que fueran 12 clubes a la iniciativa de la ACB para acabar ese curso. Es lo que ocurrió hace una década en las etapas de Chus Mateo/Luis Casimiro y Jasmin Repesa al mando. Y es clave escalar en la competición nacional porque ahí también está el billete para continuar en la BCL, una apuestra estratégica en Los Guindos. Ya lo dejó claro Patrick Comninos en su visita al Carpena en octubre. Muchos retos para cumplir con unos mínimos después de un inicio desolador.