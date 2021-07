La búsqueda del pívot

A día de hoy la prioridad máxima del Unicaja es cerrar la operación de Marco Spissu con la oficialización del fichaje del base italiano. Debe darse en las próximas horas porque el acuerdo entre todas las partes es total desde hace días. Con ese trabajo ya ejecutado por la dirección deportiva, ahora el foco cambia a otra parte. Es momento de buscar un pívot, otra de las grandes asignaturas pendientes en este verano. Con la continuidad del núcleo duro de la plantilla de la pasada temporada, estas dos posiciones debían dar un salto de calidad. Y ahora, con margen de actuación, se está tanteando el mercado de los cincos. Se da una circunstancia especial en Los Guindos, lo que hace probable que este refuerzo ya esté hecho por Juanma Rodríguez, que debería ser nombrado la próxima semana.

Y en esas ha trascendido el interés cajista por Dejan Kravic. Se trata de un jugador que ya estaba en la agenda malagueña en otras campañas, pero que no pasó de ahí. Ahora sus opciones de recalar en Málaga son muchos mayores. El serbio, con nacionalidad canadiense, está dentro de la terna de tres pívots que se maneja en Los Guindos en este momento. Es un jugador que gusta y que encaja bien en todos los parámetros del club. Deportivamente es interesante porque se considera buen complemento de Rubén Guerrero y Yannick Nzosa, aunque no sea el prototipo de pívot físico.

Ha hecho una buena temporada en el Hereda San Pablo Burgos, favorecido por la buena corriente colectiva. Ha contado también con buenos bases a su lado, como Cook y Renfroe, que le han abastecido bien. El equipo castellano ha sido un buen trampolín para muchos profesionales como Jasiel Rivero, Salvó, Benite o McFadden. Sus números en la ACB han sido de 10.7 puntos, 4.6 rebotes y 0.8 asistencias para 11.3 de valoración. Algo inferiores en la Basketball Champions League, que ganó dos veces: 9.9 puntos, 4.4 capturas y 2 asistencias.

Es uno de los tres jugadores de la terna de pívot que manejan en Los Guindos. Los otros dos jugadores son se un caché superior y haría falta de un esfuerzo económico mayor, por lo que Kravic va un paso por delante en ese sentido. El serbio no fue incluido en el tanteo por Burgos, por lo que es libre para negociar su futuro. Pese a ello, los de Tabak, aunque inicialmente no entraba en sus planes, le han presentado una oferta de renovación. No obstante, hasta que no se cierre el fichaje de Marco Spissu el equipo malagueño no comenzará una negociación por un interior. De ahí que aún no haya hecho ninguna otra propuesta. La búsqueda del pívot ha comenzado.