Toupane toca la cima del mundo: campeón de la NBA con los Bucks

Los Milwaukee Bucks son los nuevos campeones de la NBA 50 años después después de ganar en las finales a los Phoenix Suns. Un descomunal Giannis Antetokounmpo fue el MVP después de una actuación gigantesca en el partido decisivo con 50 puntos y 14 rebotes. Monstruosa noche del griego, que hoy recibe el reconocimiento del baloncesto mundial. Este título era la guinda que le faltaba a una historia de superación impresionante. En la cima del mundo también está Axel Toupane. El francés, que salió del Unicaja hace un año tras un paso discreto por Málaga, ya tiene un anillo.

No ha tenido mucho protagonismo el alero, que jugó cuatro partidos en todo el play off. Estaba relegado al fondo de la rotación en el equipo campeón de la NBA. No obstante, tiene mérito hacerse un hueco ahí. Se lo ganó con perseverancia después de completar una gran etapa en el conjunto afiliado en la G-League de los Golden State Warriors. Con 28 años se convierte en el sexto francés que gana la mejor liga del mundo tras Tony Parker (2003, 2005, 2007 y 2014), Ian Mahinmi (2011), Rodrigue Beaubois (2011), Ronny Turiaf (2012) y Boris Diaw (2014).

Un sueño cumplido para Toupane, para el que la NBA se convirtió en una obsesión. "He soñado con ella desde que era pequeño. Recuerdo haber visto las finales de los Lakers-Pacers más de 200 veces en 2000. Desde los 15 o 16 años, me dije que tenía muchas ganas de jugarlo algún día, se convirtió en una obsesión. Pero empecé desde lejos, muy lejos, incluso porque no me consideraban un jugador top de mi generación. Tuve que trabajar mucho y progresar para que me tomaran más en serio", decía tras firmar por los Bucks, con los que tocó la gloria tras pasar también por Nuggets y Pelicans. Ahora se convertirá en agente libre y tendrá que decidir si sigue en Estados Unidos o vuelve a Europa. Lo hará como campeón de la NBA.