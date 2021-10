Cabezas: "Ojalá pueda haber la posibilidad de trabajar con el Unicaja"

Habló sobre el parqué, por más que estuviese invadido por la emoción, y luego lo hizo de manera más íntima y pausado, con la poca perspectiva que da algo más de una hora, sobre uno de los días más importantes desde que eligió el baloncesto. El punto final lo pone esa camiseta con el 10 colgada en el techo del Carpena.

“Fue muy emocionante, muy emotivo. Esos 10 minutos fueron super especiales, poder estar delante de todo un Carpena con mi familia y mis amigos”, resumía Carlos Cabezas en la sala de prensa del pabellón ante los medios de comunicación su sentir en una tarde inolvidable para él: “Eternamente agradecido al club y al presidente que se haya podido poner este broche a mi carrera. Estoy muy orgulloso y contento por lo vivido”.

Una tarde donde recibió una camiseta de la selección española con el 10 y su nombre y también un trozo de parqué viejo de Los Guindos, donde baloncestísticamente maduró y puso los pilares para luego dibujar esa carrera de muchos quilates. “Han sido muchos premios y reconocimientos y quedarme con uno es difícil, cada uno tiene su valor y sentimiento. Agradecer a Jorge Garbajosa como compañero y presidente el detalle de darme esa camiseta de un símbolo importantísimo como la selección en mi carrera. La guardaré en ese museo que tengo en casa con mucho cariño”, explicaba.

Ahora afronta el día después, para el que él en particular se lleva bastante tiempo preparando. Durante su etapa de jugador puso varios negocios en marcha, aunque no quiere que sea lo único que ocupe su vida. No quiere desapegarse de la pelota naranja. “Me gustaría seguir vinculado con el mundo del deporte, ojalá pueda haber la posibilidad de trabajar con el club. Ahora pienso en aterrizar y en disfrutar de este momento. Sí me gustaría aportar mi granito de arena al baloncesto. Si es en mi casa, en mi club, muy emocionante”, aseguraba el marbellí.

No pudo contener las lágrimas en el homenaje cuando vio a muchas personas importantes en este camino dedicarle palabras muy bonitas en el videomarcador. “Ver al maestro Boza, el que me hizo debutar. Han hablado jugadores y entrenadores muy importantes. Me hizo mucha ilusión. Estoy muy agradecido a Sergio, Pau Gasol, Pepe Sánchez, que compartí con él años impresionantes” cerraba.