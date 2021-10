Jasikevicius, de Cabezas: "Era un pesado de cojones en la pista"

Saras Jasikevicius puso en valor el triunfo del Barça en el Carpena, donde el Unicaja le exigió dar un buen nivel para seguir imbatibles en esta temporada. Son el equipo en mejor forma de Europa. "Quería felicitar a nuestros jugadores por esta victoria, aquí siempre es difícil. Muchos van a perder puntos aquí [en referencia a Málaga]. En líneas generales no estuvimos muy bien, no supimos reaccionar después de cometer muchos errores", analizaba el lituano, que seguía valorando el duelo: "En el primer tiempo nos castigaron mucho y tuvimos suerte porque fallamos tiros. En el segundo nos meten 50 puntos cuando estuvimos jugando hace 48 horas contra uno de los mejores equipos de Europa y les dejamos casi en eso en 40 minutos. El Unicaja tiene mucha calidad, sobre todo en la línea exterior.

"Por momentos sí que estuvimos bien, pero luego cometimos errores infantiles. En el primer cuarto sin jugar increíble sólo perdimos un balón y metimos 23 puntos. Luego perdimos 17 balones, 17 veces que no tiramos a canasta. Así es difícil jugar. En algunos momentos no nos castigaron como lo suelen hacer, tengo que ser honesto", decía el entrenador blaugrana, que tenía muy buenas palabras para Carlos Cabezas, el protagonista de la tarde, con el que comparte amistad: "Era un pesado de cojones en la pista. Estos bajitos que odio jugar contra ellos. Siempre presionando. Un amigo fuera de la pista. Lo pasamos muy bien, siempre reímos, un tío super alegre. Cuando lo veo charlamos de la buena energía que teníamos. Me hace reír. Un gran tipo".