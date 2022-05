Una caída en picado doble

Este fin de semana Bilbao acoge la Final Four de la Basketball Champions League. Se decide la tercera competición continental con dos españoles en liza. El Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa pueden verse en una final española de un torneo que caló en el baloncesto nacional. Uno que disputaba también el Hereda San Pablo Burgos y el Unicaja, dos clubes que se enfrentarán este domingo en el Coliseum. Cambió mucho el panorama para ambos desde el inicio de temporada. Los cajistas llegan con el aliciente de la décima plaza, ya sin opciones de play off, y los burgaleses jugándose la vida. Son antepenúltimos y ahora ocupan posiciones de descenso a Leb Oro.

El Burgos es el vigente campeón de la BCL, con la que se embolsó un millón de euros hace unos meses. Se desintegró el proyecto con la marcha de Joan Peñarroya y jugadores importantes como Jasiel Rivero y desde ahí comenzó una cuesta abajo preocupante. De hecho, puede acabar con el equipo castellano fuera de la ACB. Después de varios bandazos y muchos movimientos en las oficinas decidieron mover el avispero y contratar a Paco Olmos. No resultó aún toda esa marabunta de cambios y los azulones pelean por quedarse en la élite. Ganar el domingo es básico. Del torneo europeo se marcharon pronto, en el play in.

También es decepcionante la temporada del Unicaja, que partía como gran adquisición de la BCL y que no llegó a la Final Four. Y su presencia el próximo curso en Europa no es seguro. Da alcance de los resultados deportivos del equipo malagueño, que tampoco estuvo en la Copa del Rey. Dos campañas seguidas fuera del play off son demasiados y experimenta una bajada de escalón donde aún no ha localizado el suelo. Es la cuesta abajo doble de dos clubes que empezaron la temporada con otro estatus. Uno puede quedar décimo y otro pelea por continuar en la ACB. Ver para creer.