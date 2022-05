Dani Díez: "Sé el nivel de exigencia que tiene el Unicaja"

El Unicaja visita este domingo al Hereda San Pablo Burgos, que tiene una necesidad imperiosa por ganar. Los de Paco Olmos van penúltimos y en estas tres jornadas que quedan por delante se están jugando su permanencia en la ACB. El margen de fallo es mínimo. "No es la situación en la que esperábamos estar, pero las circunstancias son las que son y debemos sacar esto adelante. Somos profesionales y debemos estar capacitados para dejar al equipo en el Liga Endesa", aseguraba en una entrevista en Cadena Ser Burgos Dani Díez.

El equipo malagueño no puede entrar en el play off, pero aún sí puede acceder a la décima plaza. Es el aliciente que queda por delante, por complicado que esté. "Yo he estado allí durante cuatro años y sé el nivel de exigencia que tienen. Hablan de que tienen alguna baja, pero estoy convencido de que vendrán a por todas en este encuentro", aseguraba el ex cajista, que prefería centrarse en los de Ibon Navarro: "No vale de nada hacer quinielas a estas alturas. En lo único que hay que centrarse en ganar este partido y luego ya veremos. Se están dando resultados imprevisibles y solo hay que pensar en el domingo y en sacar esto adelante".

El San Pablo Burgos estará con el agua al cuello hasta el final. "Ahora mismo firmaría por tener que decidir la permanencia en nuestra cancha, con nuestro público en la última jornada frente a Fuenlabrada. La verdad es que tenemos la mejor afición de la Liga Endesa y eso debe ser determinante", terminaba el alero, que daba su opinión respecto a su futuro: "Yo estoy muy a gusto en Burgos y me gustaría seguir. Tenemos abierta esa posibilidad, pero estoy muy buen aquí, me he recuperado totalmente de la lesión y sólo pienso en lo mejor para el equipo".