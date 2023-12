La no canasta de Tyson Carter y lo que dice el reglamento

Tyson Carter protagonizó una jugada singular durante el Unicaja-BAXI Manresa. Un mate ante Brancou Badio que la canasta despidió, cuando la pelota ya había rebasado el aro, generando que el Carpena entrara en efervescencia, más la ira en el banquillo del Unicaja ante una acción rocambolesca, donde la primera impresión llevaba a pensar que era canasta evidente del escolta cajista. El reglamento no es del todo contundente con esta acción. "Se convierte una canasta cuando un balón vivo entra en el cesto por arriba y permanece en él o lo atraviesa por completo", establece el artículo 16.1.1. En el cesto va incluido la red, por lo que será válida si la pelota de Carter la sobrepasa por completo, y no es el caso, por lo que está bien señalizada. Tampoco permanece la pelota al salir disparada, esa parte del reglamento está ideada si hay alguna malformación en la red y la pelota no termina de caer.

Pero hay que analizar otros factores. Málaga Hoy ha podido consultar a árbitros de primer nivel, por la complejidad de la acción. Si es Brancou Badio, como defensor, el último jugador en tocar la pelota, y la pelota sobrepasa mínimamente el aro, la jugada se habría considerado como canasta; tampoco se da esa circunstancia porque es claramente Carter el que finaliza. Otro punto a examinar es si el jugador del BAXI Manresa toma contacto con la red o se cuelga en ella, pero nuevamente es el cajista el que interviene; interferencia ofensiva que en ningún caso existe porque no hay una canasta para invalidar. Si Carter hubiese cerrado el mate y la pelota sobrepasa la red, entraría la interpretación, según el artículo 31.2.4. "Se produce una interferencia cuando un jugador hace que la canasta vibre o agarra la canasta de tal manera que, a juicio de un árbitro, se ha impedido que el balón entre en la canasta o haya provocado que entre en la canasta".

Muy difícil juzgarla en directo y resuelta con una precisión suiza. Ni siquiera se revisó, pese al enfado notorio de Ibon Navarro. Pocos segundos después, el Unicaja pudo robar la pelota y Kameron Taylor anotar, además de esa subida de temperatura en el Palacio, por lo que fue un estímulo valioso para que los malagueños pudiesen dar forma al triunfo. La no canasta curiosa de Tyson Carter.