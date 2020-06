Suárez: "El Tenerife ha sido nuestra bestia negra en los últimos tiempos"

Se acerca mucho la vuelta del baloncesto en España después del parón sufrido por la pandemia del COVID-19. Los equipos ya entrenan con contacto y que la ACB ya haya dado a conocer el calendario de la Fase Final es un paso más hacia ese esperado regreso. Será el miércoles 17 de junio en La Fonteta y el Unicaja se medirá al Iberostar Tenerife.

No hay buenos recuerdos del conjunto tinerfeño en Málaga en la última época. De hecho, el pasado octubre asaltó el Carpena. "Empezamos fuerte, Tenerife ha sido nuestra bestia negra en los últimos tiempos, estaba haciendo una temporada increíble, es un partido muy difícil”, explicaba Carlos Suárez en Movistar: "Vamos allí, no sólo nosotros, pensando en que es una opción para los que no son Madrid o Barça pueden optar a un título. No es un play off a cinco partidos que es más difícil ganar a un transatlántico como Madrid o Barça".

El equipo malagueño, como el resto de los equipos, debe ahora poner la maquinaria en marcha tras unos meses alejados de la competición. "Fue una pena la Eurocup, estabamos haciendo una gran Eurocup, con factor cancha en cuartos. Por las condiciones era complicado jugarla. Nos pilló en el peor momento el tema de lesiones y el virus, menos a Jaime porque se operó para recuperarse bien, nos ha permitido recuperarnos. Aparte de las lesiones, estábamos en el mejor momento de la temporada, final de Copa jugando un gran baloncesto, primeros de grupo en la Eurocup, para llegar bien en la fase final... Por la parte de las lesiones, bien, pero estábamos conjuntados y con buenas sensaciones, no nos vino bien", afirmaba.

El capitán cajista tendrá la oportunidad de jugar después de lesionarse en la Copa del Rey. "He perdido peso y masa muscular, le ha pasado a otros compañeros también. Te sientes un poco oxidado, a medida que cumples años la forma se pierde más fácil y tardas en recuperarte. Son 60 días en casa, no tienes una actividad a la que estás acostumbrado y se nota", terminaba Suárez.