Suárez: "Vamos a partir un poco con ventaja porque sabemos las ideas de Casimiro"

El Unicaja, una semana después de terminar la temporada, ya hizo varios movimientos en el mercado. Además de renovar a Gal Mekel, también selló la continuidad de su capitán y del entrenador. Luis Casimiro seguirá al mando del proyecto y sobre ello hablaba una de las voces autorizadas del vestuario. "Es el tercer año de Luis, ya lo conocemos todos y vamos a tener el mismo grupo. Vamos a partir un poco con ventaja porque sabemos las ideas del entrenador. Eso de tener muchos jugadores de este año nos va a hacer partir con esa ventaja", explicaba Carlos Suárez en los micrófonos de Ser Deportivos Málaga: "Tenemos muchos jugadores con contrato y eso ayuda a tener una base. Tener las mismas ideas también. Con un nuevo entrenador o con muchos jugadores nuevos a lo mejor sí cuesta más formar un equipo. Eso lo tenemos de adelantado".

Una década como cajista puede cumplir el de Aranjuez, que firmó un 2+1 recientemente. "Yo siempre he dicho que me gustaría estar aquí aportando, si veo un momento que no me encuentro cualificado para rendir al máximo nivel buscaré otro sitio. La edad no perdona, hay que ser honestos. Si estás aquí es para aportar y rendir. Es uno de los clubes más grandes de España y me gustaría acabar mi carrera aquí. También dije que me gustaría ir a un baloncesto más exótico. Está claro que me gustaría estar esos dos años firmados asegurados y ese tercer opcional y cumplir una década en el Unicaja", afirmaba el ala-pívot, ya de vacaciones: "Tuve un golpe que no me permitió jugar el segundo partido, contra el Baskonia me hicieron un bocadillo y lo tengo un poco dolorido. Todavía no puedo hacer nada hasta la próxima semana que ya empezaré a entrenar un poco porque no puedes tirarte todo el verano sin hacer deporte".

Aún cuesta digerir la derrota frente al Baskonia, a la postre campeón. "Yo hice un partido malo, pero lo digo de manera personal. Hicimos un grandísimo partido como equipo. Íbamos ganando de cinco y tuvimos pequeños errores de fallos de tiros libres, hicimos faltas que sin quererlo paramos el reloj y el Baskonia se acercaba. Ahora lo piensas y dices qué hemos hecho. Pero así es el baloncesto. No estuvimos bien en ese momento y ellos tuvieron el talento de no rendirse y se llevaron el partido", comentaba Suárez, que hacía balance del curso 2019/20: "Sinceramente creo que fue una temporada extraña. Le daría un seis porque llegamos la final de la Copa del Rey, estuvimos primeros de grupos tanto en la primera fase como en el Top 16 de la Eurocup y luego en la fase final no tuvimos suerte. Caímos eliminados frente al campeón cuando lo teníamos prácticamente ganado y por pequeños detalles ellos se llevaron el partido. Se puede ser negativo y decir que todo no fue todo lo bueno que nos hubiera gustado, pero también hay que sacar las cosas positivas. Si lo miras por otro lado la temporada no fue del todo mal".

Al interior le gustó la fase final propuesta por la ACB. "Para el espectador ha sido un acierto. Toda la organización era con seguridad, muy meticulosa. El espectador lo ha agradecido, ha sido un acierto. A los grandes no les habrá gustado mucho porque ha ocurrido lo que en la Copa, a un partido te puede ganar cualquiera. Ha sido un acierto brutal de la competición con lo que ha ocurrido con otros equipos como Burgos o Andorra. Eso a lo mejor no lo hubiéramos visto en un play off", terminaba.