Se rompió la dinámica al alza del Unicaja, que enlazaba varios triunfos revitalizantes para ir cosiendo el mal inicio de temporada. Lo frenó en seco el Iberostar Tenerife, que demostró en el parqué del Carpena porqué marcha en lo más alto de la ACB. Llegó a Málaga invicto y se marcha igual. Se mostró sólido y supo esperar su momento para asestar el golpe mortal. En cierta forma, es un retrato de realidad de un proyecto que ahora es más maduro. Sólo queda aprender en los malagueños para no repetir en partidos de alta exigencia esos minutos aciagos en el tercer cuarto, donde los isleños abrieron brecha.

Lo explicaba bien luego Luis Casimiro en rueda de prensa, que hacía una radiografía a la cuarta derrota de la campaña en la Liga Endesa. "Creo que jugamos una muy buena primera parte, controlamos el tiempo del partido. En el tercer cuarto tuvimos una falta de concentración, posiblemente no hicimos buenos tiros y nos penalizó en el contraataque. Ellos cambiaron la dinámica, tuvimos la intención de volver pero ellos estuvieron acertados desde el triple. Eso no nos permitió ganar", aseguraba el entrenador manchego, que profundizaba en el análisis: "Tuvimos un momento donde cometimos errores en nuestro ataque forzando tiros y nos hizo desajustarnos en defensa. Ellos están muy bien, no perdieron ningún partido. Ellos nos penalizaron bien. Mantener la concentración y la disciplina para hacer buenos tiros en ataque nos queda por mejorar".

Tuvo ventajas holgadas el Unicaja, pero no supo administrarlas. Había facilidad para anotar en esos momentos y el equipo cajista no supo ponerle los grilletes a los aurinegros, que rápidamente volvieron al duelo. "No nos pesaron esos momentos, cogimos por dos veces la ventaja. Sabíamos que el partido iba a ser largo y que por coger 10 puntos no se iba a acabar, quedaba mucho tiempo. Nos penalizó más no mantener la concentración en ataque", comentaba el técnico, que aclaraba la razón por la que Carlos Suárez, que reaparece de una lesión y lleva varios partidos con minutaje bajo, no saltó a pista. "Una decisión técnica, nada más", terminaba.