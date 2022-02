Cómo y dónde ver en TV el Prometey-Unicaja

Próximo destino, Ucrania. El Unicaja se traslada hasta la localidad de Zaporiyia, en donde se medirá al Prometey. Los malagueños viajan con toda la plantilla a excepción de Jaime Fernández, quien continúa de baja por lesión, y con la novedad de Ángel Sánchez-Cañete al frente de la expedición.

De este modo, el Unicaja buscará un triunfo que lo consolide en la parte alta del Grupo K del Round of 16 ante el conjunto ucraniano, que todavía no ha debutado en esta fase de la competición debido a los aplazamientos por los casos de COVID-19 registrados. Su último encuentro tuvo lugar en el tercer partido del play in, en el que sorprendieron a domicilio al Hapoel Jerusalem (75-85) y se llevaron la eliminatoria por 2-1. Anteriormente, en la liga regular, el Prometey quedó en tercera posición del Grupo A, con un balance de 3-3, por detrás del MHP Riesen Ludwigsburg y el Lenovo Tenerife. En la Liga Ucraniana, se impusieron en su último partido contra el Khimik el pasado 21 de enero por 62 a 92, marchando líderes invictos tras 24 partidos.

Estadísticas

El Prometey presenta una plantilla muy física que promedia 39,8 rebotes por partido, el segundo mejor equipo de la BCL en este apartado. En cuanto a jugadores, los escoltas D´Angelo Harrison (15 puntos, 3 rebotes, 2,3 asistencias, 12,7 de valoración) y Chris Dowe (11,6 puntos, 5,1 rebotes, 3,7 asistencias, 12,6 de valoración), y los aleros DJ Kennedy (13,1 puntos, 7,1 rebotes, 3 asistencias, 17,1 de valoración) y DJ Stephens (9,5 puntos, 5,2 rebotes, 11,7 de valoración) son los principales referentes del conjunto eslavo, que también cuentan con la dirección de Illya Sydorov (9 puntos, 1,7 asistencias), la fuerza del ala-pívot Sean Evans (6,3 puntos, 7 rebotes) y los centímetros de Miro Bilan en la zona (7,8 puntos, 5,4 rebotes, 10,3 de valoración).

Fecha y horario

El Unicaja se medirá este martes 8 de febrero al Prometey en la Jornada 3 del Round of 16 de la BCL. El encuentro, que se disputará a partir de las 18:00 horas en el Palace of Sports 'Yunost'.

Cómo y dónde ver en TV

El partido será retransmitido por Andalucía TV en abierto, la plataforma DAZN y Unicaja Baloncesto Radio.