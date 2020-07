Confianza en el juego interior

Reforzar el juego interior era una de las prioridades del Unicaja para esta temporada. Por fuera se habían acometido los fichajes de Brizuela y Bouteille, más la renovación de Mekel. La percepción en Los Guindos es que faltaba un ala-pívot que abriera el campo, básico en la idea de juego de Luis Casimiro. Con la llegada de Elegar se terminó reubicando a Deon Thompson, que tiene mejor tiro de lo que atestigua su porcentaje (34%). Pero se necesita una mayor amenaza que la suya. De ahí la idea de traer a un ala-pívot, que ya tiene nombre y apellidos: Tim Abromaitis. El triple es una de las virtudes del estadounidense, que será nuevo jugador cajista en las próximas horas. Sólo falta la desvinculación del Zenit. Encaja como un guante con el perfil que se quería.

Thompson vuelve a tener ahora un papel protagonista en la configuración de la pintura verde, pero a la inversa. Es el comodín. La campaña siguiente jugará más minutos como pívot, como lo utilizó Jasikevicius en el Zalgiris. Ya jugó algunos, los menos, en quintetos pequeños con el entrenador manchego en Málaga. Un cinco pequeño con posibilidad de jugar lejos del aro y de cara. Para hacerlo de espaldas estarán Gerun y Guerrero, en los que se sigue confiando en su progresión. 26 y 24 años tienen ucraniano y marbellí, que jugó su primer año como profesional. La fe en ella en la zona noble de Los Guindos es tal que se desecharon ofrecimientos de postes más contrastados. Ambos terminan contrato el verano (Gerun tiene opción a un año más), al igual que el estadounidense. Al malagueño se le quiere ampliar, es uno de los pilares de ese bloque nacional.

Ellos tres formarán la posición de pívot y Carlos Suárez y Abromaitis la de ala-pívot. Ahí habrá hueco para Yannick Nzosa, que estará en dinámica del primer equipo. Hay confianza en que es juego interior suficiente para competir en ACB y Eurocup por estar arriba. "Jugadores dominantes en la ACB en el cinco es Tavares, el resto de cincos dominantes no creo que ha habido muchos. Cuando mejor ha jugado el Baskonia, equipo campeón, fue con Shengelia de cinco y Polonara de cuatro. Y jugadores que venían llamados a dominar la liga como Davies o Tomic... No ha habido cincos dominantes en España exceptuando Tavares. Y no los hay tampoco en Europa a ese nivel", explica Luis Casimiro en una entrevista en Cope, cuestionado por si sería necesario la llegada de otro pívot tras la salida de Elegar.

"Creo que no nos quedamos cortos, tenemos jugadores que tienen capacidad física y atlética y que pueden por encima del aro. La verdad es que también tenemos que estar buscando en el mercado situaciones que nos merezcan la pena y que nos mejoren lo que tenemos nosotros. Si no es así, dentro de nuestras posibilidades de mercado, intentamos llegar a lo máximo", insistía el entrenador del Unicaja, que hablaba de las características de sus interiores: "Deon es un jugador muy versátil, que ya ha jugado de cuatro y de cinco a lo largo de su carrera, posiblemente esta temporada lo usamos menos de cinco y probablemente en la siguiente lo usemos más de cinco. Hay una polivalencia y versatilidad mayor, el año pasado teníamos tres cincos que eran muy similares, y este podemos tener un cinco como Deon más diferente a Gerun y Rubén. Vamos a adquirir versatilidad y estaremos bien armados para competir en Europa y en la Liga Endesa".