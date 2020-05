Casimiro: "Es muy difícil algunas veces jugar con las medidas de seguridad al baloncesto"

El Unicaja anda cerca de cumplir dos semanas de trabajo, fui uno de los primeros clubes de la ACB en establecer en meticuloso protocolo de seguridad para la vuelta a las pistas. Ahora Los Guindos es el centro de operaciones, donde recientemente se ha dado un nuevo paso hacia adelante. Las sesiones ya son por grupos, lo que ayuda a reproducir de manera más real situaciones de juego. Aunque aún están lejos. En el horizonte están la reanudación de la Liga Endesa y la Eurocup, dos escenarios plenos de incertidumbre, aunque en breves se conocerá si la crisis del coronavirus permite retomar las competiciones.

"Está siendo diferente, está siendo raro. También nos viene bien porque, de donde veníamos, que era estar tantos días en casa metidos, estar ahora aquí te da más vida pero todavía no tiene nada que ver con situaciones reales de baloncesto", explicaba Luis Casimiro, que contextualizaba. "Estamos yo diría en fase de toma de contacto con el medio: la cancha, los balones, el volver a sentirse jugador... pero la verdad es que todo parecido con la realidad del juego, no tiene nada que ver".

Plantilla y cuerpo técnico están siguiendo ese protocolo creado por el Área de Salud y Rendimiento del equipo malagueño. Una rutina diferente, pero a la que hay que amoldarse. "Al tema de la seguridad te vas adaptando, sobre todo porque estamos muy sensibilizados con lo que hay e intentamos mantener todas las normas al máximo. Luego cuando estás en la cancha es difícil, cuando el jugador sale hacia un lado, cuando vas al rebote, cuando empiezas a trabajar en grupos... es difícil a veces mantener este distanciamiento. Lo que pasa que si estamos controlando que todo el mundo que está trabajando ha dado negativo, tenemos todas la medidas de seguridad, etc... estamos reduciendo muchísimo los riesgos de poder contagiar la enfermedad, contraerla o propagarla. Las medidas de seguridad están siendo muy buenas aunque es muy difícil algunas veces jugar con ellas al baloncesto", reflexionaba el manchego.

¿Cómo han sido estos primeros días? "El encuentro ha sido de uno en uno o en grupos y sobre todo interesándonos por el tema personal, por la salud, por el estado físico, como están a nivel mental… y la verdad es que he encontrado a todo el mundo bastante bien, y los que no estaba tan bien, porque siempre hay jugadores que no están al mismo nivel sobre todo de activación mental, lo que sí he notado es que con el paso de los días han ido a más de entusiasmo, de alegría y de estar más activos a todos los niveles", explicaba Casimiro, que hablaba del tema físico: "Creo que nos vamos a poner bien porque la vuelta ha sido muy gradual. El trabajo que se ha hecho durante el confinamiento en casa ayuda, pero luego el trabajo que llevamos haciendo aquí en el pabellón ha sido muy gradual y podo a poco los jugadores van entrando. Estamos teniendo muy en cuenta que no se produzcan sobrecargas, que no haya lesiones y en ese sentido llevamos el trabajo bastante controlado".

De fondo están la ACB y la Eurocup, que son la gasolina para tirar hacia adelante. Hay competiciones como la BBL alemana que ya han comunicado su fecha de vuelta. En breves deben pronunciarse la Liga Endesa y la Euroliga para comunicar su decisión final, que dependerá mucho de cómo avanza la pandemia. "Ahora mismo hay ganas de volver a entrenar baloncesto de verdad, de poder disputar situaciones reales de juego, ése es el primer paso. Y si tenemos muchas ganas de hacer esas situaciones que son del propio baloncesto, de competir todavía mucho más. Creo que se puede llegar a lograr porque, si mantenemos las normas y tenemos la responsabilidad de equipo y la responsabilidad individual como ciudadanos, yo creo que se puede llegar a jugar y competir en nuestra liga (en referencia a la ACB)", terminaba Casimiro.