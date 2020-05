Casimiro: "En la Eurocup tengo más dudas al estar tan penalizada la movilidad"

El Unicaja acumula más de una semana de trabajo después de retomar los entrenamientos. Casi una decena de sesiones después de algo menos de dos meses de confinamiento con el objetivo final de terminar la temporada. Dos frentes, ACB y Eurocup, tiene el equipo malagueño, que tienen el mismo desafío, pero con diferentes caminos. Sobre una posible reanudación del curso habló de manera amplia Luis Casimiro en los micrófonos de Play Basket Ser, donde ofreció sus sensaciones sobre cómo marcha esta vuelta a la nueva normalidad. Optimista en diferentes registros, pero con la convicción de poder echar el cierre.

"Soy optimista porque se está haciendo todo lo necesario para convivir con esta nueva situación que tenemos. Cuanto antes empecemos a convivir tendremos que darle cierta lógica a las cosas dentro de unos parámetros. Venía pensando y estoy más seguro en Los Guindos que en mi casa o cuando voy al supermercado o cuando salgo a correr. Estoy mucho más seguro en un sitio donde sólo entramos sólo los profesionales, que se limpia cada 45 minutos como se limpia...", aseguraba el entrenador sobre la posibilidad de volver a competir en la Liga Endesa: "Sí somos todos razonables, responsables y tomamos todas las medidas para que 12 equipos puedan desarrollar un trabajo sabiendo que todo el mundo está sano creo que se puede ser optimista y que se puede cerrar una competición de una manera un tanto atípica, pero que sería buena para nuestro baloncesto y para el público de volver a verlo en directo y para la competición en sí. Depende de la responsabilidad que tome cada club y dentro de cada club, cada persona".

En comparación con otros deportes que también tratan de arrancar la maquinaria, el manchego habla de las ventajas del baloncesto. "Es un poco diferente al fútbol porque estamos trabajando para hacerlo en una sede y haremos los test necesarios para que cuando lleguemos a ese sede que nos vamos a concentrar durante el tiempo que dure la competición, como un Mundial, cada uno en sus hoteles y en sus canchas de entrenamiento. En la cancha de juego el propio sistema de competición te va a hacer que estés concentrado durante ese tiempo", explicaba el técnico cajista, que ampliaba: "Si se toman todas estas medidas que son preventivas cuando llegue el momento de comenzar si todos estamos en esas condiciones para poder retomar la competición es mucho más sencillo porque vamos a estar concentrados y no viajando de arriba a abajo. Vamos a saber donde estamos y es mucho más fácil en nuestro deporte con ese sistema la competición".

Más problemas alberga la Eurocup, donde hay equipos en liza de varios países. La pandemia no ha sido igual de lesiva en cada territorio e igualmente, cada gobierno está siguiendo su protocolo. Todo ello lo complica y lo hablaba de manera clara Casimiro. "Ahí tengo más dudas. Al estar tan penalizada la movilidad... Nosotros estamos en Eurocup en una situación ideal, quedamos ocho equipos para eliminarnos en esa fase. Pero si ya es problemático a nivel doméstico encontrar una sede y juntarnos a todos, imagínate a nivel internacional. Luego no sé en qué punto están los demás equipos. Aquí la liga ha sido muy seria a la hora de mantener a jugadores en casa, tenerlos aquí. Del Unicaja no se ha ido nadie, no sé si el resto de equipos de Europa tienen a todos los jugadores disponibles", reflexionaba el entrenador del conjunto malagueño, que tocaba un aspecto importante: "Bertomeu había sido tajante, se juega con los que tengas y con los que hayan sido ya inscritos. Tengo mis dudas por el tema de movilidad porque buscar un sitio será lo de menos, pero llegar hasta allí con los permisos y que se pueda realizar... Me encantaría que pudiera ser así y que se pudiera terminar porque habíamos puesto muchísimas esperanzas en la Eurocup. No puedo ser tan optimista".

Luis Casimiro también abordó otros temas:

¿Cómo ha vivido el confinamiento?

"Al principio desconecté un poco en la actualidad del equipo porque veía que iba para largo. Decían que eran 15 días y volvíamos, pero yo pensaba que no iba a ser así. La primera semana la verdad es que ni estaba pendiente de poder volver, que en teoría jugábamos contra Gran Canaria y teníamos la eliminatoria de la Eurocup contra Venezia y ahí no hice mucho caso porque no sé por qué intuía que iba para más largo esta situación. Luego en ese transcurso empecé a ver más cosas de baloncesto como qué hacía otra gente y estudiar entrenamientos de NBA. Poco a poco fui a retomar el día a día de mi equipo, la mejora individual de los jugadores y sí que hemos estado en contacto con ellos a nivel semanal por WhatsApp, con el preparador físico... Y volviendo a retomar la mejora individual y colectiva del equipo conforme iban pasando las semanas y los meses"

Una ACB de 20 equipos

"Cuando la asamblea por unanimidad decide que no va a haber descensos creo que contempla la posibilidad de que la LEB tenga los ascensos. No sé si esos equipos están capacitados para llevarlo a cabo, pero creo que la Liga Endesa contempla esa posibilidad. Se está hablando de varios formatos para poder llevarla a cabo. Seguramente si somos 20 equipos compitiendo habrá que cambiar algo el sistema de competición para que no se nos vaya el número de partidos porque la temporada que viene también va a ser muy atípica, va a haber una gran condensación de partidos, no sabemos en qué condiciones... Posiblemente haya que cambiar el nivel de competición y hacer dos grupos y, sobre todo, siempre trabajaría con la propuesta de no eliminar el play off. Es una cuestión del baloncesto que implica la máxima atención, la máxima competitividad y la posibilidad de sorpresa. No lo quitaría y si podría manejar excepcionalmente ese sistema de competición para que pudiese haber el mismo número de partidos o incluso alguno menos de los que tenemos actualmente"

Nueva situación en el baloncesto

"Tuvimos una crisis que bajó mucho los presupuestos, bajó los salarios mínimos en la liga, en ese sentido volvíamos a donde estábamos socialmente porque lo necesitaba la economía de los clubes. Ahora vuelve otra crisis. Salimos de ahí y el baloncesto gozaba de una grandísima salud y estaba otra vez muy bien, volviendo a ser el que era e incluso había subido mucho a nivel presupuestario, y vamos a tener que sufrir otra vez la crisis porque va a ser así a todos los niveles de la sociedad española. Tendremos que ajustarnos y tendremos que hacer lo que hizo en su momento, reajustar todo para que se compita con una economía de guerra, tendrá que ser así otra vez, y que el baloncesto tenga nivel. Yo temo, y me gustaría equivocarme muchísimo, que alguien se quede en esta crisis. Ojalá cuando se salga para empezar la temporada próxima todos los clubes que puedan estar, no digo sólo en la ACB que seguro estaremos los 18 o 20, pero sí en la LEB Oro o Plata, en el baloncesto semiprofesional, que ahí sí va a ser muy duro porque los sponsors va a costar acercarlos al deporte y los ingresos atípicos van a costar muchísimo. Temo más por ese baloncesto que por el de máximo nivel que sí nos tenemos que ajustar otra vez a la actualidad económica del país, pero se va a salvar. Va a pasar unos años difíciles, pero retomará la situación. Pero el baloncesto intermedio es el que más me preocupa ahora mismo"