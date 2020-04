La crítica de Juanma Rodríguez a la decisión de la ACB: "¿Por qué 12 y no 16?"

El Real Betis es uno de los equipos que se quedan fuera del play off que ha propuesto la ACB en caso de poder retomar la competición por el coronavirus. En el conjunto verdiblanco había la firma decisión de terminar la campaña en la pista, donde hasta ahora se habían ganado la permanencia en la élite. No volverá a competir el club sevillano en este curso, que se siente perjudicado por la decisión. Las palabras de Juanma Rodríguez en La Jugada de Canal Sur Radio, director deportivo, eran bastante contundentes.

"Las competiciones que no se han cancelado aún cuentan con todos sus conjuntos, pero la ACB no quiere. Todos tenemos el mismo derecho siendo socios de la misma liga", aseguraba el malagueño, que ahondaba: "La ACB está muy tocada desde hace mucho tiempo. Hay una falta de liderazgo clarísima. Envidio a otros deportes con líderes claros como en el fútbol, que siempre ha trabajado con la idea de volver como fuera. Es difícil por la situación sanitaria, pero ésa debe ser la voluntad. En la ACB hay una falta de liderazgo y cada uno defiende sus intereses".

Seguía exponiendo su postura Juanma Rodríguez, que evidenciaba de manera clara su descontento. "¿Por qué son 12 y no 16? El viernes eran ocho los equipos que se planteaban en ese formato y durante el fin de semana han aumentado. Sólo hay que mirar la clasificación para saber qué ha pasado. Es muy difícil retomar la liga y lo primero es la salud, pero si se juega hay que contar con todos", explicaba el arquitecto de la plantilla bética, que daba ejemplos: "Hay fórmulas si las autoridades sanitarias y la situación nos permiten jugar, para terminar los 18 equipos. Al estilo de las ligas de verano, en las que en dos o tres semanas se juegan muchos partidos".

Sobre el tema de la permanencia, que tenía encarrilada el Real Betis, también se pronunciaba. Fue uno de los clubes que acudió al mercado durante la temporada para reforzarse y huir de la zona baja. "Y si hablamos de ascensos y descensos y liga de 20... ¿Si no hay descensos, por qué va a haber ascensos? ¿Por qué no baja nadie?", afirmaba el directivo malagueño, que elogiaba a sus jugadores: "Es absolutamente injusto la ABP (Asociación de Baloncestistas Profesionales) debería decir algo. Nosotros hemos acordado con los jugadores una reducción de salario sino juegan. ¿Van a perder dinero mientras otros sí juegan y no les reducen el salario? El comportamiento excepcional de los jugadores del Betis y el club no los va a dejar en la estacada. Han arrimado el hombro con el acuerdo de reducción salarial y ahora nosotros no podemos tomar una postura egoísta".