Varios actores importantes en el baloncesto europeo comienzan a asumir de manera pública que será difícil que se puedan reanudar las competiciones pese a los avances en la crisis del coronavirus. Sobre ello reflexionaron presidentes, directores deportivos y también jugadores, es decir, toda la gama de protagonistas del baloncesto. Uno de los últimos en hacerlo fue Trey Thompkins, el primer deportista profesional en dar positivo por COVID-19 en España. Por decirlo de alguna manera, fue el paciente cero. Su caso obligó a tomar muchas precauciones e incluso llegó hasta el fútbol.

El estadounidense, ya recuperado y uno más en los entrenamientos del Real Madrid, habló claramente de su postura. No dejó lugar a dudas en unas palabras a Hoop Tales. "Personalmente, no creo que se vaya a reanudar la temporada. Desde un punto de vista personal, creo que es imposible garantizar la seguridad de todos. No importa a dónde vayas, no importa lo que hagas, vas a tener contacto. Si están hablando de aislarnos en un lugar, eso significa que estarás en contacto con las personas que cocinan,con las que trabajan en el hotel todos los días".

"Está sucediendo demasiado para que estén considerando una reanudación. Me parece una locura", continuaba el ala-pívot, que reside en Madrid, una de las zonas más afectadas por la pandemia en el país: "¿Cómo podemos estar hablando de jugar al baloncesto cuándo los niños ni siquiera pueden salir de casa o ir al colegio? ¿Cuál es el significado? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué está pasando realmente?". En las próximas semanas la Euroliga y la ACB decidirán si sus competiciones podrán terminar la temporada, aunque mientras tanto los equipos ya han comenzado su puesta a punto. Más de una semana de trabajo lleva ya el Unicaja en las piernas.