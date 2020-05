Vidorreta: "No nos sirve de nada la ventaja con el Baskonia o el Unicaja"

El Iberostar Tenerife es uno de los cinco rivales a los que el Unicaja se medirá en el Grupo A del play off con el que la ACB pretende terminar la temporada 2019/20. Uno de los claros aspirantes a colarse entre los cuatro mejores después de una gran campaña, aunque ahora empiezan de cero. Sobre ello hablaba Txus Vidorreta, su entrenador, en #Vamos. "Es difícil siempre porque todos partidos en igualdad. Además de los favoritos habituales, que son Real Madrid y Barcelona, no nos sirve de nada la pequeña ventaja que podíamos haber adquirido con otros rivales muy potentes como el Baskonia o el Unicaja. En cualquier caso me gusta el sistema. Igual a alguien se le hubiera ocurrido uno mejor, pero a mí la mayoría me parecían peores. Estoy muy satisfecho, vamos a tener un sistema muy chulo donde todos partimos en igualdad, en el que sólo dos juegan las semifinales y va a haber mucha emoción en los partidos clasificatorios", aseguraba. Los isleños le llevaban dos victorias, con un partido menos, a los malagueños en la fase regular.

"El primer objetivo es tratar de estar en semifinales. Sabemos que es muy complicado, pero queremos defender ese cuarto puesto que teníamos en liga regular después de 22 jornadas. El objetivo es difícil, pero vamos a pelear a tope por lograrlo", añadía sobre los retos que se pone el club tinerfeño, mientras mostraba su satisfacción por jugar en L'Alqueria: "Me parece una fantástica elección. Tuve la suerte de estar en Valencia cuando se inauguró y van a ser unas instalaciones fantásticas. Cada equipo dispone prácticamente de una cancha de entrenamiento en exclusiva y seguro de un vestuario. Creo que para los que tenemos muchas ganas de baloncesto, que son todos los aficionados y toda la sociedad, va a ser un evento fantástico y que seguro que cuenta con las máximas garantías de seguridad".

Vidorreta amplió su contrato por dos años con el Iberostar, al igual que Shermadini, que firmó hasta 2023. Son dos de los pilares del éxito aurinegro. "Estamos en un club donde nos sentimos muy a gusto entrenadores y jugadores, tenemos seguridad para estar ciclos largos. El año pasado fue una excepción y hubo que hacer muchos cambios, por lo tanto este había que volver a la normalidad. Después de estar en Copa del Rey, estar cuartos y campeones de la Intercontinental toca continuidad y crear un nuevo ciclo y en eso estamos", cerraba.