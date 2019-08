Primeras palabras de Dani Díez como aurinegro

Dani Díez inicia estos días una nueva etapa en su carrera. El Iberostar Tenerife, con el que firmó dos años más uno opcional, es el cuarto club de su trayectoria. El alero dejó este verano el Unicaja después de cuatro años en Málaga, donde alzó el título de la Eurocup. Ahora abre otro capítulo, en las islas. Se muestra contento el madrileño, que este jueves fue presentado como nuevo jugador aurinegro.

"Es un placer estar aquí. Fue una decisión muy fácil venir al Iberostar Tenerife, por el proyecto, por el entrenador y por la historia del club. En general, por todo lo que ha mejorado en los últimos años y por todo a lo que aspira, ya que el Canarias se ha convertido en un equipo de primer nivel", explicaba Díez, que hablaba de la plantilla: "Hemos hecho un grupo muy bueno, muy competitivo. Hay un bloque de españoles que ya nos conocíamos de antes y creo que eso es muy bueno para la química del equipo. Teníamos muchas ganas de empezar y estos primeros días de entrenamiento están yendo muy bien. Ojalá que podamos empezar bien y hacer una buena temporada".

Cuestionado por su aportación, el alero era claro. "Llevo ya siete u ocho años en liga y he pasado por muchas etapas. Espero poder rendir a mi mejor nivel. He vivido experiencias de todo tipo y creo que ahora llego en mi mejor momento. Ojalá pueda darle al equipo muchas cosas: rebote, capacidad de tiro, de penetrar, de jugar sin balón, defensa… Estamos trabajando todos para dar nuestra mejor versión y hacer un buen año", comentaba el madrileño, que analizaba la casualidad de volver a coincidir con Shermadini y Salin: "Me alegré mucho que también ficharan aquí porque son dos grandísimos jugadores y también dos grandes personas, que lo van a dar todo por esta camiseta. Ojalá nos vaya muy bien a los tres y a todos. Se ha hecho un grupo muy bueno, nos llevamos muy bien, ya lo iréis viendo; y ojalá eso se transmita en los partidos y en las victorias".