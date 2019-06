Oficial: Dani Díez se marcha del Unicaja

Dani Díez ya es historia en el Unicaja. El alero madrileño y el club cajista han llegado a un acuerdo para la desvinculación y para rescindir el año pendiente de contrato que quedaba. El jugador quería más minutos para relanzar una carrera algo estancada y pidió salir a través de su agente, José Ortiz.

Tras un momento de duda, el club no contemplaba su salida, se encontró el acuerdo y también la oportunidad de darle una vuelta a la plantilla para no repetir con la fórmula de tres aleros (con Milosavljevic y Waczynski) de las dos últimas temporadas.

El alero madrileño ha pasado cuatro temporadas en las filas del Unicaja, al que llegó en la 2015/16 y desde entonces ha sumado 230 partidos y un título de Eurocup en 2017. Vino como mejor joven de la ACB desde Gipuzkoa, cedido por el Madrid, en órbita de selección y como jugador pujante. Compitió bastante bien, fue clave en ese título europeo, en tramos, pero no consiguió la regularidad de ser titular. En cualquier caso, es un cupo que no restaba habitualmente y que daba flexibilidad a la plantilla.

Ahora, Dani Díez seguirá su trayectoria en otro equipo, seguramente el Iberostar Tenerife. "Desde el Unicaja le deseamos los mejores éxitos deportivos y en su vida personal agradeciéndole su implicación, esfuerzo y cariño durante todos estos años", decía el club en su despedida.

🏀 Hoy toca despedir a uno de los nuestros: @danidiez11 no seguirá en el #Unicaja🏆 El jugador deja #Málaga tras 4 temporadas y ser partícipe del título de la @EuroCup🙌 ¡¡¡GRACIAS DANI POR TU ESFUERZO!!! ¡Mucha suerte!📰 NOTICIA | https://t.co/wv9sYcXApM💚💜 #YoSoyDelUnicaja pic.twitter.com/T5B9bKpLjq — UnicajaCB (@unicajaCB) June 25, 2019

"Quería despedirme de vosotros. Han sido cuatro años muy buenos en Málaga, he disfrutado muchísimo con todos vosotros. Hago un balance muy positivo de mi etapa en Málaga, hemos disfrutado mucho, hemos ganado la Eurocup...", decía el jugador en un vídeo de despedida para la afición malagueña.

"Han sido años muy buenos para mí en los que me habéis hecho sentir muy bien, muy cómodo. Me da mucha pena pero tengo un nuevo reto. Me apetece cambiar para cumplir nuevas metas. Agradeceros el trato que me habéis dado. Desde el minuto uno me he sentido como en casa. Gracias a los aficionados, a mis compañeros, a los entrenadores, a todo el mundo en Málaga. Gracias de verdad por estos 4 años y espero que tengáis un buen recuerdo de mí, como yo lo tengo de vosotros. Quiero mandaros un abrazo muy grande. Siempre os tendré en mi corazón", acababa Díez.

En su última temporada en Málaga, Dani Díez compatibilizó los puestos de tres y cuatro con las ausencias de Carlos Suárez y no desentonó. La configuración de plantilla cambia un tanto sin él y habrá que ver cómo la determinan los fichajes de un exterior y un interior más, además del ya oficial de Deon Thompson y los pactados de Gerun y Avramovic.

Como ya se explicó días atrás, la salida de Dani Díez debe desatascar la continuidad de Salin, si el finlandés acepta un rebaja de sueldo, y la llegada de Avramovic, un jugador de perfil distinto para hacer más dinámico el equipo aunque se pierda ese extra reboteador que aportaba Díez.