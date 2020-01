Thompson y su gran noche: "El balón estaba entrando"

"Lo reconozco teníamos ese pequeño temor de que no nos hiciera mucho daño al poste bajo, pero nos destrozó en la línea exterior", se sinceraba en rueda de prensa Carles Durán sobre la noche de Deon Thompson, su mejor partido desde que está en Málaga. 23 puntos, 27 de valoración, en varias llamaradas para sellar un triunfo de mucho valor. Fue indetectable para la defensa del Joventut una vez también demostró fiabilidad desde lejos. Cuatro triples, sin fallo. Es el jugador del Unicaja con mejor racha sin fallo en los lanzamientos de tres puntos en un partido de la Eurocup. Si él, como ala-pívot, abre el campo el Unicaja coge otra dimensión. Por ahí venían muchos de los peros de su gris temporada hasta ahora.

El californiano está dando pasos adelante en las últimas semanas. Aunque desacertado en varias jugadas finales de partido claves, sí es cierto que en Bursa y frente a los catalanes levantó la mano y asumió galones en días sin Suárez y Ejim (que estará fuera mínimo un mes y por eso se estudia el mercado), que le ofrecen descanso. Es uno de los pilares sobre los que se sostiene el equipo y afronta bien uno de los tramos de más trascendencia del curso, con Top 16 y Copa del Rey en apenas un mes. "Está muy bien, está jugando bien. Estuvo muy acertado, hizo muy buen trabajo en defensa en el primer cuarto. Es para estar contento por él y felicitarle como hizo todo el equipo", aseguraba Casimiro cuestionado por su partido.

También hablaba el protagonista para la web oficial de la Eurocup. "Lo más importante es obtener una victoria. Entendemos que cada victoria y cada punto es importante en el Top 16. Sólo tenemos que seguir trabajando y prepararnos para Andorra la próxima semana. El balón estaba entrando para mí y cuando está entrando siempre es un buen sentimiento. Pero lo más importante es que ganamos", decía Thompson, que ya miraba al siguiente partido fuera en el torneo continental, donde se puede dar una zancada hacia cuartos.

