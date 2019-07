Deon Thompson confirma que jugará el Mundial

Es un verano de experiencias nuevas para Deon Thompson, que lo vive con entusiasmo. El californiano cerró su fichaje por el Unicaja y ahora se prepara para disputar el Mundial de China. Lo jugará con Costa de Marfil, país que visitó en las últimas semanas en un par de ocasiones, como confirmó por redes sociales. "¡Estoy emocionado y orgulloso de anunciar que jugaré en la Copa Mundial FIBA 2019 en China con Costa de Marfil! Espero seguir trabajando con mis nuevos hermanos, luchar por nuestros objetivos y hacer que el país esté orgulloso", publicaba el interior en sus perfiles, que está en una preselección de 19 jugadores.

Es un asunto importante para el pívot de 30 años, que cuando debute de manera oficial conseguirá un pasaporte cotonou, es decir, dejará de contar como extracomunitario. El equipo malagueño ahora tiene las dos plazas ocupadas con él y con Josh Adams, el último en llegar. En China, si nada ocurre, quedará libre una de ellas. Es un asunto complicado a la hora de cerrar la plantilla. Tiene ilusión Thompson por estar en una cita de este calado. Los africanos están encuadrados en el Grupo A con el país anfitrión, con Venezuela y la Polonia de Adam Waczynski. Antes de desplazarse al país asiático, el pívot cajista vendrá con su selección a Málaga para jugar un torneo de preparación donde también estará España.

I’m excited and proud to announce that I will be playing in the 2019 FIBA World Cup in Beijing, China with the Ivory Coast! Looking forward to continuing working with my new brothers, fighting for our goals and making the country proud! 🇨🇮🐘🇨🇮 pic.twitter.com/VPEiiRvtUJ