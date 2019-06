España ya tiene rivales para el Torneo de Málaga

España ya conoce sus rivales en el Torneo de Málaga, que se disputará en el Carpena el 9 y el 10 de agosto y que servirá como preparación para el Mundial de China que se disputará un par de semanas después. La ciudad acogerá un cuadrangular entre la selección que dirige Sergio Scariolo y otros tres combinados más que son Costa de Marfil, Filipinas y República Democrática del Congo. El combinado nacional vuelve a la capital de la Costa del Sol, lugar de habitual visita en los últimos años, poco más de 12 meses después de su última estancia. Aquella vez se enfrentó a Bielorrusia en un partido de la primera fase de las ventanas FIBA, con Alberto Díaz presente.

El torneo se jugará en formato cuadrangular, con dos semifinales, que se jugará el viernes 9. España se medirá a Costa de Marfil, mientras que Filipinas se enfrentará a la República Democrática del Congo. Los ganadores se disputarán el título. Una buena piedra de toque para el equipo del técnico bresciano, reciente campeón de la NBA, y que vendrá con los mejores jugadores de los que dispone el país. De momento, sólo Pau Gasol confirmó su baja por lesión. Sí se esperan a los Ricky Rubio, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, Marc Gasol y compañía. La Costa del Sol será una más de las paradas de España, estará casi una semana porque incluye una concentración, que tiene varios amistosos de nivel. Copa el mayor foco el que disputará con Estados Unidos en Anaheim.

Dos de las selección que vendrán a Málaga estarán posteriormente en China. Se trata de Filipinas, un país en claro crecimiento baloncestístico. Ya ocupa el puesto 31 del ránking FIBA y tiene en el nacionalizado Andray Blatche, con amplia experiencia en la NBA, su estrella. También estará Costa de Marfil, de gran poderío físico. Entre los 12 estará el primer fichaje del Unicaja, Deon Thompson. El californiano disputará el Mundial con los africanos y conseguirá un pasaporte cotonou. Será su primera vez en Málaga y en el Carpena. En el Congo el nombre más reconocido es el de Eyenga, con pasado cajista.

Thompson no será el único representante del club de Los Guindos en la cita. Al lado de Sergio Scariolo volverá a estar otro verano Ángel Sánchez-Cañete, además del preparador físico Enrique Salinas. También el médico malagueño Carlos Salas. En la pista, el Unicaja también cuenta con opciones de tener uno de sus hombres. Se trata de Jaime Fernández, que fue pieza indispensable en la fase de clasificación. Uno de los jugadores que jugó todos los partidos. Su buena temporada, sólo interrumpida por una lesión, le acerca el premio. No obstante, la competencia en la línea exterior es grande. El escolta terminó el curso con un fuerte esguince de tobillo, del que ahora se recupera en Madrid.

"El verano se presenta para recuperarme tres-cuatro semanas y entrenar para si me llaman de la selección. Me ilusiona muchísimo, es un sueño jugar un Mundial, ojalá Scariolo piense que pueda ayudar al grupo. Voy a prepararme como si me fueran a llamar, aunque no lo sé", decía el propio Jaime hace unos días. No estará Alberto Díaz, el otro de la plantilla seleccionable por España. Él mismo lo confirmaba a los micrófonos de Cope: "Voy a tener un verano tranquilo sin selección".