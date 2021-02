Deon Thompson sale al paso de las críticas: "Todos pueden seguir siendo duros conmigo"

Deon Thompson es un usuario activo de las redes sociales. El estadounidense suele mostrar cómo es su vida fuera de la pista, siendo un gran apasionado de la cultura y de los viajes. Un día y medio antes de recibir al Valencia Básket en la ACB, el californiano publicó un par de imágenes con su pareja mientras comían en la playa. Pizza y vino era el menú. Aquello, en mitad de la tremenda crisis de resultados que sufre el Unicaja, indignó a muchos. No deja de ser su vida personal, pero la situación ha generado mucho malestar entre los fieles cajistas.

Uno de ellos le hizo varios reproches con ironía después de la derrota en Nanterre y Thompson salió al paso de las críticas en Twitter. Y fue contundente. "No te preocupes, seguiré agradecido por todo lo que tengo. Dios me ha bendecido mucho, sin importar si ganamos o perdemos. El baloncesto es mi trabajo, pero no es lo que soy como persona. Todos pueden seguir siendo duros conmigo, seguir dudando de mí, faltar el respeto a mi nombre. No me romperán", publicaba el ala-pívot. No está siendo una buena temporada para el americano, que tuvo un tramo donde rindió a unos niveles mínimos y ahora está por debajo del listón, como la inmensa mayoría de la plantilla. Es uno de los pilares del proyecto, mejor pagado del plantel, y termina contrato en junio.

Don’t worry I will keep being thankful for all that I have. God has blessed me so much, regardless if we win or lose. Basketball is my job, but it is not who I am as a person. You all can keep being hard on me, continue to doubt me, disrespect my name. You won’t break me.