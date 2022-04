"El descarte de Nzosa no es una cosa fija"

Más de dos meses después Jaime Fernández regresó a las pistas. Una gran noticia para el Unicaja, por más que al madrileño aún le falte para estar a su tope. Disputó ocho minutos, como base, y no dejó malas sensaciones. Lógicamente, el cuerpo aún no responde a todo lo que manda la cabeza. Pero es un fichaje para Ibon Navarro, que aún no había podido disponer del exterior. "Seguro que estará mejor el martes. Es evidente. Tenemos que ir metiéndolo, aunque no sea el mejor momento. Cometió un par de errores normales de llevar fuera dos meses. Nos ayudó porque es un grandísimo jugador", decía después en rueda de prensa.

El damnificado frente al Morabanc Andorra fue Yannick Nzosa, que se quedó fuera de la convocatoria. La evidencia del protagonismo que tiene ahora el congoleño en los planes del entrenador. Que en sus apariciones públicas tiene buenas palabras con el joven, pero continúa sin tener hueco en su rotación. "El descarte de Yannick no es una cosa fija, puede que otro día sea otro. Yannick no trabaja peor que los demás, estoy muy contento con él y creo que merece jugar muy bien", aseguraba del pívot. Entró entre los 12 Carlos Suárez, que también se quedó sin saltar a pista.