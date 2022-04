Queja pública del Morabanc Andorra por el arbitraje en el Carpena

El Morabanc Andorra no acabó conforme con la acción que acabó con falta en ataque de Tunde a Alberto Díaz que sucedió a falta de menos de 10 segundos para la conclusión del partido. Con 78-76 en el marcador, los del Principado tenían opciones de llevarse la victoria si anotaban un triple o de forzar la prórroga en el Carpena. Los colegiados pitaron infracción del pívot sobre el base y ahí se apuntó el triunfo el Unicaja, que lo selló en los tiros libres. Por varios canales, los andorranos no dudaron en mostrar su disconformidad con la decisión arbitral.

Primero era David Eudal en rueda de prensa. "En el primer cuarto no estuvimos bien, con muchos tiros de tres. Hicimos muchas cosas bien, fallamos mucho, también triples. Nos vamos con la duda de ver qué habría pasado en la última jugada., No hemos tenido posibilidad de pasar medio campo para lanzar. Es una lástima porque el equipo ha trabajado muchísimo. Al final no ha sido suficiente porque no pudimos tirar a canasta...", afirmaba el entrenador: "Nos está pasando demasiadas veces. No sé si se premia al que trata de jugar duro o si una acción dudosa de un jugador que se lanza al suelo".

También se quejó de manera pública en redes sociales, donde el club mostraba el vídeo de esa jugada. "Arbitrar es muy difícil. Nadie lo pone en duda. Hoy sólo queríamos ver si éramos capaces de ganar después de remar muchísimo. No nos han dejado tirar. Y hay gotas que colman vasos con la fuerza de un tsunami", publicaban.